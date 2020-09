Oberwang ohne Probleme in Lenzing

Details Montag, 07. September 2020 10:55

Der ATSV Lenzing konnte der Union Oberwang nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Oberwang erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Schon ab der ersten Minute waren die Gäste gefährlich und tauchten prompt vor dem Heimkasten auf, da der Stangler aber keinen Abnehmer fand, kamen die Gastgeber noch mit einem blauen Auge davon. Simon Loindl brachte den ATSV Lenzing Modal jedoch per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 14. und 35. Minute vollstreckte. Beim ersten Treffer verwertete er einen Stangler, der zweite war nach einem Traumpass in die Tiefe ebenfalls keine Aufgabe für den Oberwanger. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Lenzing weiter ohne Chance

Lenzing versuchte im zweiten Durchgang die Kontrolle zu übernehmen, was schlussendlich aber nicht gelingen sollte. Die Union Oberwang baute die Führung weiter aus, indem Robert Speer zwei Treffer nachlegte. In Minute 62 vollendete Speer eine perfekt gespielte Kombination mit dem Treffer zum 0:3. Keine zehn Minuten später vollstreckte Speer zum zweiten Mal, dieses Mal per Elfmeter. Letztlich fuhr der zweitplatzierte einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit vier Zählern aus vier Spielen steht der ATSV Lenzing momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die bisherige Saisonbilanz des Heimteams bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten durchschnittlich.

Oberwang ist mit zwölf Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet und steht nur aufgrund des Torverhältnisses auf dem zweiten Platz.

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing Modal – Union Oberwang, 0:4 (0:2)

14 0:1 Simon Loindl

35 0:2 Simon Loindl

62 0:3 Robert Speer

70 0:4 Robert Speer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?