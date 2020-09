St. Wolfgang/Rußbach verteidigt Tabellenführung gegen SV Aurach

Details Dienstag, 08. September 2020 15:55

Das Auswärtsspiel brachte für den SV Aurach keinen einzigen Punkt – der SV St. Wolfgang/Rußbach gewann die Partie mit 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV St. Wolfgang/Rußbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Bei nasskalten Bedingungen starteten die Heimischen stark in die Partie. Die erspielten Chancen konnten aber von keinem der Offensivmänner der Gastgeber genutzt werden. Nach 25. Minuten fiel schließlich der erste Treffer. Berk Yavuzarslan wurde nach einem Ballgewinn im Mittelfeld in die Tiefe geschickt. Der schnelle offensiv-Akteur schnappte sich die Kugel und schob zum 1:0 für die Wolfgangseekicker ein. Noch vor der Pause gelang den Heimischen noch der zweite Treffer, als Torschütze ließ sich Josip Curic feiern.

Keine große Gefahr mehr

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Curic der in den Caloun-Kasten traf. Gerald Greiner wurde im Sechzehner der Gäste von diesen zu Fall gebracht, den Strafstoß verwertete Curic eiskalt. Mit Fortdauer der Partie schalteten die Hausherren ein paar Gänge runter, worauf die Auracher offensiver agierten. Das führte schließlich zum 3:1 Anschlusstreffer für den Gast. Lukas Trieb war in der 68. Minute zur Stelle und traf ins Schwarze. In der Schlussphase glichen sich beide Mannschaften sehr aus, wodurch es zu keinen weiteren Torszenen kam. Am Ende steht der ungefährdete 3:1 Sieg der Wolfgangseekicker.

Der SV St. Wolfgang/Rußbach belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle und blickt mit breiter Brust der nächsten Partie gegen Attersee entgegen.

Der SV Aurach bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte der SV Aurach bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

2. Klasse Süd: SV St. Wolfgang/Rußbach – SV Aurach, 3:1 (2:0)

25 1:0 Berk Yavuzarslan

40 2:0 Josip Curic

52 3:0 Josip Curic

68 3:1 Lukas Trieb

