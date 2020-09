Zuhause läuft's bei SV Roitham - auch gegen Bad Ischl 1b

Details Montag, 21. September 2020 11:45

Das Auswärtsspiel des SV Bad Ischl 1b endete erfolglos. Gegen den SV Promot Roitham gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie knapp mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

In der Anfangsphase näherten sich beide an die Gefahrenzone des Kontrahenten an, zwingende Chancen blieben aber vorerst aus. Nach elf Minuten knallten die Hausherren die Kugel dann an die Stange und gaben eine Warnung ab. Daniel Halasz brachte den SV Roitham per Elfmeter in der 21. Minute nach vorn. Gerade als die Heimischen in Fahrt kamen, fiel der Ausgleich. Für das 1:1 von Bad Ischl 1b zeichnete Gregor Janovic nach einem direkt verwandelten Freistoß verantwortlich (28.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Es bleibt spannend

In der 54. Minute brachte Bozidar Cosic den Ball nach einer Ecke im Netz des SV Bad Ischl 1b unter. Roitham führte schließlich das 3:1 herbei: Oliver Gösslbauer nutzte einen Stellungsfehler in der Gästeabwehr eiskalt aus. Amer Mekan traf zum 3:2 zugunsten von Bad Ischl 1b (82.). Letzten Endes holte der SV Promot Roitham gegen den Gast drei Zähler.

Roitham hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Die formschwache Abwehr, die bis dato 16 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das mäßige Abschneiden des SV Promot Roitham in dieser Saison.

Der SV Bad Ischl 1b ist nun einen Platz hinter Roitham, lediglich das schlechtere Torverhältnis sorgt dafür.

2. Klasse Süd: SV Promot Roitham – SV Bad Ischl 1b, 3:2 (1:1)

21 Daniel Halasz 1:0

28 Gregor Janovic 1:1

54 Bozidar Cosic 2:1

74 Oliver Goesslbauer 3:1

82 Amer Mekan 3:2

