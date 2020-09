Neukirchen holt ersten Saisonsieg gegen Gampern

Details Montag, 21. September 2020 11:50

Der SK Polar Neukirchen/A. holte den ersten Saisonsieg gegen die Union Gampern durch einen 2:0-Erfolg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neukirchen/A. die Nase vorn.

In der Anfangsphase agierten beide Mannschaften eher zögerlich, weshalb es lange dauerte, bis die Zuschauer eine gute Chance zu sehen bekamen. Auch Schiedsrichter Heinz Hamminger hatte einen ruhigen Arbeitstag - lediglich zwei Mal musste er einen Spieler verwarnen. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Dominik Hochhauser zum 1:0 zugunsten der Gastgeber (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der SK Polar Neukirchen/A, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Selbes Spiel

Der zweite Durchgang bot ein ähnliches Bild. Einen wirklichen Vorteil konnte sich keiner erspielen. Schiedsrichter Hamminger musste auch in Hälfte zwei nicht wirklich hart durchgreifen. Schließlich bauten die Hausherren ihre Führung noch weiter aus: Adrian Albert erhöhte den Vorsprung von Neukirchen/A. nach 85 Minuten auf 2:0. Zum Schluss feierte der SK Polar Neukirchen/A. einen dreifachen Punktgewinn gegen Gampern.

Für Neukirchen/A. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten lässt doch Luft nach oben. Der SK Polar Neukirchen/A. bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz, hat mit dem Sieg aber zumindest den Anschluss nach vorne hergestellt.

Die Union Gampern stellt die anfälligste Defensive der 2. Klasse Süd und hat bereits 19 Gegentreffer kassiert. Die Gäste belegen mit einem Punkt den 14. Tabellenplatz. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Gampern wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – Union Gampern, 2:0 (1:0)

41 Dominik Hochhauser 1:0

85 Adrian Albert 2:0

