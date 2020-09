Wahnsinnige Aufholjagd! Grünau dreht Partie gegen Mondsee Juniors

Details Montag, 28. September 2020 14:10

Nach formidablem Beginn und daraus resultierender hoher Führung gaben die Union Mondsee Juniors das Spiel unerwartet noch komplett aus der Hand und mussten sich zum Schluss gar mit 4:3 geschlagen geben.

Das erste Tor des Spiels ging an die Mondsee Juniors. Allerdings gelang dies nur mithilfe des UFC Grünau, denn Unglücksrabe David Heilinger beförderte den Ball per Kopf ins eigene Netz (3.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Hismael King schnürte einen Doppelpack (16./24.), sodass die Union Mondsee Juniors fortan mit 3:0 führten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Strassmair in der 28. Minute. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Comeback wie im Buche

Der UFC Grünau hatte das Spiel nicht aufgegeben. Johann Rab schoss den Anschluss (51.), Strassmair traf zum Ausgleich (60.) und Laszlo Varga brachte schließlich die Führung (91.). Die Mondsee Juniors gaben eine klare 0:3 drei Führung in der zweiten Hälfte komplett aus der Hand und mussten so eine bittere Niederlage einstecken.

Mit drei Siegen weist die Bilanz des UFC Grünau genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten durchwachsen. Die Situation bei den Mondsee Juniors bleibt angespannt. Gegen den UFC Grünau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog der UFC Grünau an den Union Mondsee Juniors vorbei auf Platz fünf. Die Mondsee Juniors fielen auf die elfte Tabellenposition.

2. Klasse Süd: UFC Grünau – Union Mondsee Juniors, 4:3 (1:3)

3 Eigentor durch David Heilinger 0:1

16 Hismael King 0:2

24 Hismael King 0:3

28 Daniel Strassmair 1:3

51 Johann Rab 2:3

60 Daniel Strassmair 3:3

91 Laszlo Varga 4:3