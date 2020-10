Zell am Moos siegt souverän gegen Bad Ischl 1b

Details Montag, 05. Oktober 2020 15:30

Die Union Raiffeisen Zell am Moos errang am Sonntag einen 2:0-Sieg über den SV Bad Ischl 1b. Auf dem Papier ging die Union Zell/Moos als Favorit ins Spiel gegen Bad Ischl 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die Heimischen legten los wie die Feuerwehr und pressten die Gäste in ihre eigene Hälfte. Früh konnten sich die Hausherren Großchancen erspielen, an der Chancenverwertung mangelte es aber. Nach einer halben Stunde wurden auch die Ischler in der Offensive aktiv, konnten aber nicht für ausreichend Gefahr sorgen. Für den Führungstreffer von Zell/Moos zeichnete Maximilian Pointinger mit einem Elfmeter verantwortlich (36.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Christoph Grabner einen weiteren Treffer für die Heimmannschaft.

Kein Durchkommen

Mitte der zweiten Hälfte machten es sich die Gäste noch schwerer, als Florian Ladan die Ampelkarte sah und vom Platz musste. Ansonsten hatte der zweite Durchgang keine Aufreger parat. Letztendlich hatte die Union Raiffeisen Zell am Moos Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als sie die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Mit dem souveränen Sieg gegen den SV Bad Ischl 1b festigte die Union Zell/Moos die vierte Tabellenposition. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Zell/Moos derzeit auf dem Konto.

Durch diese Niederlage fällt Bad Ischl 1b in der Tabelle auf Platz elf zurück. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

2. Klasse Süd: Union Raiffeisen Zell am Moos – SV Bad Ischl 1b, 2:0 (2:0)

36 Maximilian Pointinger 1:0

42 Christoph Grabner 2:0