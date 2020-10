Ausgeglichen und abwechslungsreich zwischen Pinsdorf und Neukirchen/A.

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 17:55

Im Spiel ASKÖ Pinsdorf gegen den SK Polar Neukirchen/A. trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Schon nach wenigen Sekunden kamen die Gäste zu einer Großchance, die jedoch von einem Verteidiger der ASKÖ auf der Linie geklärt werden konnte. Wenig später kamen auch die Hausherren gefährlich vor das Tor des SKN, auch sie scheiterten knapp. Dominik Hochhauser brachte Neukirchen/A. in der 23. Spielminute in Führung. Die Neukirchner konterten die Pinsdorfer nach einer Ecke in deren eigenen Stadion eiskalt aus und machten den Treffer. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Es bleibt offen

Für das 1:1 der ASKÖ Pinsdorf zeichnete Nemanja Spasojevic verantwortlich (47.). Adnan Agic drehte die Partie schließlich versenkte die Kugel zum 2:1 (70.). Den Ausgleichstreffer hatte der SK Polar Neukirchen/A. in der 86. Minute im Repertoire, nachdem Akos Zsök die Hintermannschaft der Hausherren mit einem Solo schwindelig spielte und einnetzte. Schließlich gingen Pinsdorf und Neukirchen/A. mit einer Punkteteilung auseinander.

Die ASKÖ Pinsdorf steht weiter in der Mitte der Tabelle. Das spiegelt sich auch in den Statistiken wider - drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen stehen zu Buche.

Der SK Polar Neukirchen/A. kommt nun auf neun Punkte, womit man vorerst weiter auf Platz zehn bleibt.

2. Klasse Süd: ASKÖ Pinsdorf – SK Polar Neukirchen/A, 2:2 (0:1)

23 Dominik Hochhauser 0:1

47 Nemanja Spasojevic 1:1

70 Adnan Agic 2:1

86 Akos Zsoek 2:2