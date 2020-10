Premm sichert Gampern Sieg bei den Mondsee Juniors

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:15

Mit 1:2 verloren die Union Mondsee Juniors am vergangenen Sonntag zu Hause gegen die Union Gampern. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Rudolf Kroiss stellte die Weichen für Gampern auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 0:1 zur Stelle war. Das 1:1 der Mondsee Juniors stellte Tobias Freinberger sicher (70.). Simon Premm ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Schließlich strich die Union Gampern die Optimalausbeute gegen die Union Mondsee Juniors ein.

Nach neun absolvierten Begegnungen nehmen die Mondsee Juniors den siebten Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die Mondsee Juniors ließen in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherten sich nur einmal die Maximalausbeute.

Gampern verlässt nach diesem Sieg den letzten Platz. Da es aber erst der zweite Sieg in dieser Spielzeit war, gibt es für die Gäste noch einiges gutzumachen.

2. Klasse Süd: Union Mondsee Juniors – Union Gampern, 1:2 (0:0)

57 Rudolf Kroiss 0:1

70 Tobias Freinberger 1:1

91 Simon Premm 1:2