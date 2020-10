Gösslbauer führt Roitham zum Sieg in Neukirchen/A.

Details Montag, 26. Oktober 2020 11:15

Für Neukirchen/A. gab es in der Heimpartie gegen den SV Roitham, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Dafür zeichnete sich ein Mann verantwortlich - Gösslbauer war für die Defensive der Hausherren an diesem Tag einfach nicht zu bändigen.

Beide Teams taten sich zu Beginn noch recht schwer. Der Untergrund sorgte bei beiden für ordentlich Probleme. Die Gäste konnten sich mit Fortdauer der Partie aber immer besser darauf einstellen und kamen schließlich immer öfter nach vorne. Schließlich fiel in Minute 25 der erste Treffer: als Torschütze ließ sich Oliver Gösslbauer feiern. Die Pausenführung des Gasts fiel knapp aus.

Hattrick!

In der zweiten Hälfte kam Neukirchen dann beinahe gar nicht mehr zum Zug. Der SVR erspielte eine um die andere Chance, ließ jedoch einige Hochkaräter aus. Das 0:2 fiel jedoch recht schnell - nach 50 Minuten war Gösslbauer erneut zur Stelle und markierte seinen zweiten Treffer. Dann verlief die Zeit, Chancen wurden vernebelt und der Platz wurde zunehmend schlechter. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit klingelte es noch einmal - wieder im heimischen Gehäuse, wieder durch Gösslbauer. Somit führte der Gästestürmer seine Mannschaft im Alleingang zum Sieg in Neukirchen.

Trotz der Niederlage belegt der SK Polar Neukirchen/A. weiterhin den achten Tabellenplatz. Eine ausgeglichene Saison spiegelt sich vollends in der Tabellensituation wider, in der die Hausherren noch alle Möglichkeiten offen haben.

Der SV Roitham befindet sich weiterhin knapp hinter den top Drei. Mit nun schon 32 Treffer ist die Offensive der Gäste eine der Besten der Liga, die sechs Siege verraten also, dass schon die ein oder andere Mannschaft mit der Angriffskraft der Roithamer überfordert war. Vor allem Gösslbauer, der schon 17 (!) Saisontreffer hat und die Torschützenliste anführt hat dazu seinen Teil beigetragen.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – SV Promot Roitham, 0:3 (0:1)

25 Oliver Goesslbauer 0:1

50 Oliver Goesslbauer 0:2

92 Oliver Goesslbauer 0:3