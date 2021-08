Lupenreiner Hattrick bei St. Wolfgang/Russbach - Curic spielt Bad Ischl 1b schwindelig

Details Sonntag, 15. August 2021 12:10

Der SV St. Wolfgang/Russbach erteilte dem SV Bad Ischl 1b eine Lehrstunde: 6:0 hieß es am Ende für den SV St. Wolfgang. Spieler des Tages war zweifelsohne der fünffache Torschütze Josip Curic, der vor 100 Zusehern in der Schwarzenbacher Arena dem Gegner reichlich einschenkte.

Bereits in der 12. Spielminute brachte der Mittelfeldspieler Josip Curic St. Wolfgang/Russbach in Führung. Es sollte wahrlich nicht sein letztes Tor an diesem Spieltag sein. Gerald Greiner schoss die Kugel zum 2:0 für das Heimteam über die Linie (28.). In der 39. Minute legte Curic zum 3:0 zugunsten des SV St. Wolfgang/Russbach nach. Die Überlegenheit des SV St. Wolfgang/Russbach spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.



Zum Ersten, Zum Zweiten, Zum Dritten



Monoton in die eine Richtung ging es auch nach der Spielpause weiter. Mit den Treffern zum 6:0 (73./76./81.) sicherte Curic St. Wolfgang/Russbach nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen lupenreinen Hattrick perfekt. Schließlich feierte der SV St. Wolfgang/Rußbach gegen Bad Ischl 1b am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg. Schöner hätte die Eröffnung einer neuen Saison nicht beginnen können.

2. Klasse Süd: SV St. Wolfgang/Rußbach – SV Bad Ischl 1b, 6:0 (3:0)

12 Josip Curic 1:0

28 Gerald Greiner 2:0

39 Josip Curic 3:0

73 Josip Curic 4:0

76 Josip Curic 5:0

81 Josip Curic 6:0

