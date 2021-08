Mondsee Juniors leisten nur wenig Widerstand - Kroiss trifft dreifach für Gampern

Details Montag, 23. August 2021 11:55

Die Union Gampern führte die Union Mondsee Juniors mit einem recht eindeutigen 5:0 vor. Vor 100 Zusehern in der BWT-Arena Mondseeland durfte sich der Gamperner Rudolf Kroiss dreimal in die Torschützenliste eintragen.

Für die Union Gampern ein Start nach Plan: Die Mondsee Juniors gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Rudolf Kroiss das schnelle 1:0 für die Union Gampern erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Simon Premm den Vorsprung der Union Gampern. Kroiss brachte die Gäste erneut in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (35.). Gampern gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare 3:0-Führung auf dem Zettel.





Kroiss mit Tor Nummer drei



Auch kurz nach der Halbzeitpause machte Union Gampern mit Toren weiter: Das 4:0 für die Union Gampern stellte erneut Kroiss sicher. In der 48. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. In der 66. Spielminute gelang den Union Mondsee Juniors eine gute Torchance, welche aber von Gampern-Tormann Dominik Mooshammer mit einer tollen Parade abgewehrt wurde. Die Union Gampern schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 5:0 in die Höhe, den Treffer erzielte Michael Fürthauer. Der Referee Alois Feichtinger pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Gampern bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde. Ein insgesamt mehr als deutlicher Sieg und ein starker Auftritt vor allem von Rudolf Kroiss mit drei Toren für die Union Gampern.





Für die Union Mondsee Juniors stand nach 26 Spieltagen in der vergangenen Saison der achte Platz zu Buche. Mit drei Punkten auf dem Konto steht die Heimmannschaft derzeit auf dem sechsten Platz.





Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht die Union Gampern nach diesem Erfolg auf Platz zwei.

Am kommenden Samstag treten die Mondsee Juniors beim SV St. Wolfgang/Rußbach an, während Gampern einen Tag später den SV Promot Roitham empfängt.

2. Klasse Süd: Union Mondsee Juniors – Union Gampern, 0:5 (0:3)

8 Rudolf Kroiss 0:1

14 Simon Premm 0:2

35 Rudolf Kroiss 0:3

48 Rudolf Kroiss 0:4

86 Michael Fuerthauer 0:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!