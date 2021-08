Später Treffer: Greiner wird zum Sieggarant für St.Wolfgang/Russbach gegen Regau

Details Montag, 23. August 2021 12:14

Die Union Raika Regau hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Vor 100 Zusehern im bauART-Seestadion Regau gelang Gerald Greiner ein spätes Siegestor für St. Wolfgang/Russbach. Zum Schluss sah Leukermoser von Regau noch Gelb-Rot für Kritik.

Die ersten Minuten waren durchaus intensiv und hielten Chancen für beide Teams bereit, bis es schließlich in der 24. Spielminute von Schiedsrichter Slavomir Schlesinger eine Trinkpause gab. Sobald Gerald Greiner von St. Wolfgang/Russbach am Ball war, wurde es für die Union Raika gefährlich, doch die Regauer verteidigten ganz gut soweit. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen.



Spätes Siegestor und Gelb-Rot für Kritik



Für den Führungstreffer der Union Regau zeichnete Daniel Blaha verantwortlich (59.). Josip Curic schoss für den SV St. Wolfgang/Russbach in der 88. Minute das erste Tor via Elfmeter zum Ausgleich. Dank eines Treffers von Gerald Greiner in der Schlussphase (92.) gelang es dem Gast, die Führung sowie den Sieg einzufahren. In der 93. Minute sah der Regauer Benjamin Leukermoser noch eine Gelb-Rote Karte für Kritik. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV St. Wolfgang/Russbach Regau 2:1.

Trotz der zweiten Schlappe behält die Union Raika Regau den elften Tabellenplatz bei null Punkten.

Landete der SV St. Wolfgang/Russbach in der vergangenen Saison noch einen Platz hinter den Aufstiegsrängen, so dürften nun höhere Ziele angepeilt werden. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht der SV St. Wolfgang/Russbach derzeit auf dem zweiten Rang.

Am kommenden Sonntag trifft die Union Regau auf den TSV Timelkam, St. Wolfgang/Russbach spielt tags zuvor gegen die Union Mondsee Juniors.

2. Klasse Süd: Union Raika Regau – SV St. Wolfgang/Rußbach, 1:2 (0:0)

59 Daniel Blaha 1:0

88 Josip Curic 1:1

92 Gerald Greiner 1:2

