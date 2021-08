Gößlbauer grillt Gampern - Drei Tore beim 5:0-Sieg von Roitham

Details Montag, 30. August 2021 00:35

Der SV Promot Roitham erteilte der Union Gampern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Roitham. 150 Zuseher auf dem Sportplatz Gampern wurden Zeuge einer recht eintönigen Partie mit drei Toren von Oliver Gößlbauer.

Der SV Promot Roitham erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf schon in der sechsten Minute zur frühen Führung, den Treffer erzielte Oliver Gößlbauer per Elfmeter. Jetzt ging es Schlag auf Schlag: Bereits in der 14. Minute erhöhte Lukas Pürimayr für die Gäste aus Roitham den Vorsprung zum 2:0. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 18. Minute mit dem SV Promot Roitham einen sicheren Sieger zu haben, Torschütze war erneut Gößlbauer. In der 26. Minute legte Daniel Wartha zum 4:0 zugunsten von Roitham nach. Gampern rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.



Dritter Treffer für Gößlbauer



Auch nach der Pause ging es in der gewohnten Art und Weise für die Gäste weiter. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff kam das 5:0 für SV Promot Roitham: Die Roithamer überwanden den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (53.), für Gößlbauer war es Treffer Nummer drei. Schlussendlich setzte sich der SV Promot Roitham mit fünf Toren eindeutig durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.





Nach drei Spieltagen schaut die Tabellensituation so aus: Nach dieser Niederlage ist die Union Gampern auf Platz sechs abgerutscht.

SV Promot Roitham liegt auf dem fünften Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Gampern stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim SK Polar Neukirchen/A. vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Promot Roitham den SV St. Wolfgang/Rußbach.

2. Klasse Süd: Union Gampern – SV Promot Roitham, 0:5 (0:4)

6 Oliver Goesslbauer 0:1

14 Lukas Puerimayr 0:2

18 Oliver Goesslbauer 0:3

26 Daniel Wartha 0:4

53 Oliver Goesslbauer 0:5

