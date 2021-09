Aurach nach 1:4-Niederlage bei Regau weiterhin Schlusslicht

Details Sonntag, 05. September 2021 17:41

Der SV JARAFLEX Aurach setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 1:4 gegen die Union Raika Regau die vierte Niederlage in Folge. Den Ehrentreffer der Auracher erzielte David Habring vor 270 Zusehern im bauART-Seestadion Regau.

Für den Führungstreffer der Union Regau in der Spielbegegnung mit SV JARAFLEX Aurach zeichnete Stjepan Ujakovic verantwortlich (39.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen, als Referee Arthur Reinsprecht zum Gang in die Kabinen abpfiff.



Regau souverän



Nach der Halbzeitpause legte die Union Raika Regau beim Tempo zu: Daniel Blaha trug sich in der 48. Spielminute in die Torschützenliste zum 2:0 ein. David Habring beförderte das Leder zum 1:2 des SV Aurach in die Maschen (49.). Christoph Spiessberger erhöhte den Vorsprung von Regau nach 75 Minuten auf 3:1. In ruhiges Fahrwasser brachte die Union Raika Regau sich, indem ihr Spieler Andrija Andrijevic das 4:1 erzielte (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte den Regauern am Samstag einen ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen den SV JARAFLEX Aurach.





Durch den Erfolg verbesserte sich die Union Raika Regau im Klassement auf Platz elf. Die Union Regau hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren und hat drei Punkte mit einem 8:9-Torverhältnis auf dem Konto. Vorher hatte man drei Niederlagen kassiert.





Nach vier bestrittenen Begegnungen ist der SV JARAFLEX Aurach nach wie vor Letzter der 2. Klasse Süd mit einem 2:12-Torverhältnis.





Am nächsten Sonntag reist die Union Raika Regau zur ASKÖ Pinsdorf, zeitgleich empfängt der SV JARAFLEX Aurach die Union Mondsee Juniors.

2. Klasse Süd: Union Raika Regau – SV JARAFLEX Aurach, 4:1 (1:0)

39 Stjepan Ujakovic 1:0

48 Daniel Blaha 2:0

49 David Habring 2:1

75 Christoph Spiessberger 3:1

86 Andrija Andrijevic 4:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!