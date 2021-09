Lehner rettet Zell am Moos in den letzten Minuten einen Punkt - 1:1 gegen Oberwang

Details Sonntag, 12. September 2021 20:42

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung der Union Oberwang gegen die Union Raiffeisen Zell am Moos. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. 155 Zuseher waren auf dem Sportplatz Union Oberwang mit dabei.

Samstag Nachmittag bei der Spielbegegnung zwischen Union Oberwang und Union Raiffeisen Zell am Moos in der 2. Klasse Süd: Oberwang ging in Minute 15 durch Christoph König in Führung. Die Union Zell am Moos war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Kurz vor Ende der Partie war es Patrick Lehner, der die Gäste aus Zell am Moos rettete und den Ausgleich markierte (85.). Am Ende trennten sich die Union Oberwang und Union Raiffeisen Zell am Moos die Punkte brüderlich.





Die Union Oberwang rangiert nun mit zehn Zählern auf dem dritten Platz des Tableaus. Offensiv konnte den Gastgebern in der 2. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 22 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der letzte Dreier liegt für die Union Oberwang bereits drei Spiele zurück.





Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung der Union Raiffeisen Zell am Moos aus, sodass man nun auf dem siebten Platz mit einem 9:9-Torverhältnis und sieben Punkten dasteht.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Oberwang zum SV Bad Ischl 1b, zeitgleich empfängt die Union Raiffeisen Zell am Moos den UFC Grünau.

2. Klasse Süd: Union Oberwang – Union Raiffeisen Zell am Moos, 1:1 (1:0)

15 Christoph Koenig 1:0

85 Patrick Herbert Lehner 1:1

