Timelkam schießt sich auf zweiten Platz - 3:0-Sieg gegen Roitham

SV Promot Roitham konnte dem TSV Timelkam am Samstag Nachmittag nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Diese Begegnung in der 2. Klasse Süd fand vor 105 Zusehern auf dem Sportplatz TSV Timelkam statt.

Samstag Nachmittag kam es in der 2. Klasse Süd zu der Begegnung zwischen TSV Timelkam und SV Promot Roitham: Nico Haslinger brachte den Gastgeber in der 18. Minute nach vorn. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das 1:0-Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.



Roitham ohne Chance



Für das 2:0 des TSV Timelkam zeichnete Asan Krasniqi verantwortlich (59.). Vakkas Abaci brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (77.). Ein in Summe starker Auftritt ermöglichte dem TSV Timelkam am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Roitham. Durch die drei gewonnenen Punkte sprangen die Timelkamer auf den zweiten Tabellenplatz.





Vier Siege und eine Niederlage bei einem 12:6-Torverhältnis schmücken die aktuelle Bilanz des TSV Timelkam.





Die Lage der Gäste aus Roitham bleibt angespannt. Gegen den TSV Timelkam musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der TSV Timelkam setzte sich mit diesem Sieg deutlich vom SV Promot Roitham ab und belegt nun mit zwölf Punkten den zweiten Rang, während der SV Roitham weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.





Der TSV Timelkam stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SK Polar Neukirchen/Altmünster vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Promot Roitham den SV JARAFLEX Aurach.

2. Klasse Süd: TSV Timelkam – SV Promot Roitham, 3:0 (1:0)

18 Nico Haslinger 1:0

59 Asan Krasniqi 2:0

77 Vakkas Abaci 3:0

