Nußbaumer mit Doppelpack beim 4:1 von Mondsee Juniors gegen Pinsdorf

Die Union Mondsee Juniors kamen am Samstag Nachmittag gegen die ASKÖ Pinsdorf zu einem klaren 4:1-Erfolg in der sechsten Runde der 2. Klasse Süd. Großen Anteil an diesem Sieg hatte der zweifache Torschütze Simon Nußbaumer in der BWT-Arena Mondseeland vor 50 Zusehern.

In der Begegnung zwischen den Union Mondsee Juniors und der ASKÖ Pinsdorf in der sechsten Runde der 2. Klasse Süd endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Chancenmäßig hatte der Gastgeber die bessere Bilanz, zum Beispiel in der 11. Minute ein Freistoß mit einem anschließenden Volleyschuss, der nur knapp am Tor der Gäste vorbeiflog. Oder in der 20. Minute, als die Mondseer nach einem Dribbling den Ball ebenfalls nur knapp am gegnerischen Tor vorbeischossen. Schiesdrichter Alois Feichtinger pfiff also bei einem 0:0-Pausenstand zur Halbzeitpause ab.



Nußbaumer trifft doppelt



Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte ging die Heimmannschaft in Minute 58 in Führung, diesen Treffer erzielte Simon Nußbaumer. Neven Gojic traf kurze Zeit später per Elfmeter zum 2:0 (62.). Für das 3:0 sorgten die Union Mondsee Juniors in Minute 74, als erneut Nußbaumer traf. In der 82. Minute legte Johann Holzleithner zum 4:0 zugunsten der Union Mondsee Juniors nach. Die ASKÖ Pinsdorf kam kurz vor dem Ende durch Branislav Panic zum Ehrentreffer (89.). Schließlich strichen die Mondseer Juniors die Optimalausbeute gegen den Gast aus Pinsdorf ein.





Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle der 2. Klasse Süd, in der die Union Mondsee Juniors momentan auf den zweiten Rang kletterten und dort mit einem 18:8-Torverhältnis und 12 Punkten stehen. Offensiv konnte den Mondsee Juniors in der 2. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 18 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Mondseer Juniors. Die Mondseer sind seit drei Spielen außerdem ungeschlagen.





Bei der ASKÖ sieht es anders aus: Sie stehen bei einem 18:18-Torverhältnis und neun Punkten aktuell auf dem sechsten Platz der 2. Klasse Süd. Die Lage von Pinsdorf bleibt angespannt. Gegen die Mondsee Juniors musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.





Am nächsten Samstag reisen die Union Mondsee Juniors zum ATSV Lenzing Modal, zeitgleich empfängt die ASKÖ Pinsdorf den SV Promot Roitham.

2. Klasse Süd: Union Mondsee Juniors – ASKÖ Pinsdorf, 4:1 (0:0)

58 Simon Nussbaumer 1:0

62 Neven Gojic 2:0

74 Simon Nussbaumer 3:0

82 Johann Holzleithner 4:0

89 Branislav Panic 4:1

