Pammer-Doppelpack sichert Aurach 3:1-Sieg bei Roitham

Details Sonntag, 19. September 2021 20:54

Der SV JARAFLEX Aurach erreichte am Samstag in der sechsten Runde der 2. Klasse Süd einen verdienten 3:1-Erfolg beim SV Promot Roitham. Vor 100 Zusehern im Stadion Roitham konnte sich vor allem der zweifache Torschütze Christoph Pammer auszeichnen.

Am Samstag Nachmittag fand in der sechsten Runde der 2. Klasse Süd die Begegnung zwischen SV Promot Roitham und SV JARAFLEX Aurach statt: Schon in der vierten Spielminute stellte Michael Roth das 1:0 für den SV Aurach sicher (4.). Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen, beim Stand von 0:1 ging es also in die Kabinen.



Prammer trifft doppelt



Nach der Halbzeitpause - in der 51. Minute - hatte der SV Promot Roitham den Ausgleich durch Oliver Gößlbauer parat. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Christoph Pammer schnürte einen Doppelpack (54./65.), sodass der SV JARAFLEX Aurach fortan mit 3:1 führte und diesen Spielstand über die volle Distanz brachte.





Trotz der Niederlage belegt der SV Promot Roitham weiterhin mit einem 9:11-Torverhältnis und sechs Punkten den elften Tabellenplatz der 2. Klasse Süd. In dieser Saison sammelte der SV Promot Roitham bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen. Die schmerzliche Phase des SV Roitham dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.





Mit 20 Gegentreffern hat der SV JARAFLEX Aurach schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die torschwache Offensive mit nur fünf Toren betrachtet. Das heißt, der SV Aurach musste durchschnittlich 3,33 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ der SV JARAFLEX Aurach die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den 13. Tabellenplatz ein. Der SV Aurach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.





SV Promot Roitham stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei der ASKÖ Pinsdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV JARAFLEX Aurach den SK Polar Neukirchen/A.

2. Klasse Süd: SV Promot Roitham – SV JARAFLEX Aurach, 1:3 (0:1)

4 Michael Roth 0:1

51 Oliver Goesslbauer 1:1

54 Christoph Pammer 1:2

65 Christoph Pammer 1:3

