Aurach mit 3:0-Sieg gegen Neukirchen/A

Mit 0:3 verlor der SK Polar Neukirchen/A. am vergangenen Sonntag in der siebten Runde der 2. Klasse Süd deutlich gegen den SV JARAFLEX Aurach. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwiesen sich die Auracher jedoch als das überlegene Team und verbuchten vor 111 Zusehern in der Jaraflex-Arena drei Zähler.

Das Heimteam aus Aurach ging durch Michael Roth in der 15. Minute in Führung. Und nur zwei Minuten später versenkte Patrick Roth die Kugel zum 2:0 für den SV JARAFLEX Aurach (17.) Noch vor der Halbzeit legte der SV JARAFLEX Aurach seinen dritten Treffer nach (45.), dieses Tor erzielte David Übleis. Auch in der zweiten Spielhälfte konnten sich die Hausherren einige Torchancen herauspielen, aber nicht mehr einnetzen. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Nikola Ljubas blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete der SV JARAFLEX Aurach nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen 3:0-Sieg gegen SK Polar Neukirchen/A über die Runden.







Gewinner SV JARAFLEX Aurach verbesserte sich mit diesem maximalen Punktegewinn auf den elften Tabellenplatz der 2. Klasse Süd und steht dort zurzeit mit einem 8:20-Torverhältnis und sechs Punkten. Die aktuelle Bilanz nach sieben Runden lautet: zwei Siege und fünf Niederlagen.



Verlierer SK Polar Neukirchen/A rutschte durch diese Niederlage auf den 12. Platz zurück und befindet sich dort im Moment mit einem 3:15-Torverhältnis und sechs Punkten. Auch die Neukirchener stehen nach diesem Spiel mit zwei Siegen und fünf Niederlagen da.





2. Klasse Süd: SV JARAFLEX Aurach – SK Polar Neukirchen/A, 3:0 (3:0)

15 Michael Roth 1:0

17 Patrick Roth 2:0

45 David Uebleis 3:0

