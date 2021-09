Gößlbauer bringt drei Punkte heim - Doppelpack bei 2:0 für Roitham bei Pinsdorf

Details Montag, 27. September 2021 14:30

Der SV Promot Roitham erreichte in der siebten Runde der 2. Klasse Süd am Sonntag einen 2:0-Erfolg bei der ASKÖ Pinsdorf. Mann des Spiels für die Gäste war der zweifache Torschütze Oliver Gößlbauer, der sich vor 100 Zusehern am Sportzentrum Pinsdorf feiern lassen durfte.

Sonntagnachmittag stand also in der siebten Runde der 2. Klasse Süd die Begegnung zwischen ASKÖ Pinsdorf und SV Promot Roitham auf dem Programm: In der 27. Minute traf Oliver Gößlbauer für SV Promot Roitham zum ersten Mal ins Schwarze und erhöhte darauf in der 38. Minute gleich auf 2:0. Bei diesem Spielstand pfiff Referee Hisen Haxhija schließlich zur Halbzeitpause ab. In der zweiten Spielhälfte passierte als nenneswertes Ereignis noch eine Rote Karte für Armin Hrustanovic wegen Beleidigung. Den Grundstein für den geglückten 2:0-Sieg über ASKÖ Pinsdorf legten dei Gäste aus Roitham bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.





Verlierer ASKÖ Pinsdorf rutschte nach dieser Niederlage auf den neunten Platz ab und steht dort aktuell mit einem 18:20-Torverhältnis und neun Punkten. Die derzeitige Bilanz nach sieben Spielen lautet: drei Siege und vier Niederlagen.



Durch den 2:0-Sieg kletterte SV Promot Roitham auf den achten Platz und steht dort zurzeit mit einem 11:11-Torverhältnis und neun Punkten da. Die Bilanz nach sieben Spielen lautet derzeit: drei Siege und vier Niederlagen.





Pinsdorf stellt sich am kommenden Sonntag (16:00 Uhr) beim SK Polar Neukirchen/A. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Promot Roitham den ATSV Lenzing Modal.

2. Klasse Süd: ASKÖ Pinsdorf – SV Promot Roitham, 0:2 (0:2)

27 Oliver Goesslbauer 0:1

38 Oliver Goesslbauer 0:2

