Grünau behält die Oberhand gegen Bad Ischl 1b - 3:2-Auswärtssieg

Im Duell Letzter gegen Vorletzter am Sonntag setzte sich UFC Grünau gegen SV Bad Ischl 1b mit 3:2 durch. 100 Zuseher waren bei diesem Spiel der achten Runde in der 2. Klasse Süd im Ischler Öko-Box Stadion dabei.

Die Begegnung der achten Runde in der 2. Klasse Süd lautete am Sonntag SV Bad Ischl 1b gegen UFC Grünau: Für das erste Tor des UFC Grünau war Ismail Erdogan verantwortlich, der in der elften Minute das 1:0 besorgte. Die Gäste bauten den Vorsprung mithilfe des Gegners weiter aus, als nämlich Iustin Mates den Ball in der 32. Minute in das eigene Netz beförderte und damit die Führung des UFC Grünau auf 2:0 unfreiwillig erhöhte. Die Gäste aus Grünau gingen also mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause.



Weitere Treffer in der zweiten Hälfte



In der 55. Minute erzielte Marco Plangger das 1:2 für SV Bad Ischl 1b. In der 72. Minute gelang dem Schlusslicht endlich was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Marvin Mattuzzi. Nur sieben Minuten später erzielte Maximilian Gräf für UFC Grünau die 3:2-Führung und somit den Siegtreffer für sein Team.





SV Bad Ischl 1b fiel durch diese Niederlage somit auf den letzten Tabellenplatz und steht dort mit einem 7:23-Torverhältnis und fünf Punkten. Die Bilanz nach acht Runden lautet: ein Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen.





UFC Grünau konnte sich durch diesen Sieg auf den vorletzten Platz verbesseren und liegt dort nun mit einem 5:27-Torverhältnis und sechs Punkten. Die aktuelle Bilanz nach der achten Runde lautet: zwei Siege und sechs Niederlagen.





Vor heimischem Publikum trifft der SV Bad Ischl 1b am nächsten Sonntag auf die Union Raika Regau, während der UFC Grünau am selben Tag den TSV Timelkam in Empfang nimmt.

2. Klasse Süd: SV Bad Ischl 1b – UFC Grünau, 2:3 (0:2)

11 Ismail Erdogan 0:1

32 Eigentor durch Iustin Stefan Mates 0:2

55 Marco Plangger 1:2

72 Marvin Mario Mattuzzi 2:2

79 Maximilian Graef 2:3

