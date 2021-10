Oberwang bleibt nach 4:1-Sieg gegen Roitham Zweiter

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 22:25

Mit 1:4 verlor SV Promot Roitham am vergangenen Samstag deutlich gegen Union Oberwang. An der Favoritenstellung ließ Union Oberwang keine Zweifel aufkommen und trug vor 120 Zusehern auf dem Sportplatz Oberwang einen Erfolg davon.

Kaum war das Spiel zwischen Union Oberwang gegen SV Promot Roitham angepfiffen, lagen die Hauseherren bereits in Front: Markus Lametschwandtner markierte in der vierten Minute die Führung. In der 28. Minute brachte Bozidar Cosic den Ball im Netz der Gastgeber unter und es stand 1:1. Robert Speer traf per Elfmeter zum 2:1 zugunsten der Union Oberwang (31.). Union Oberwang nahm die knappe 2:1-Führung mit in die Kabine zur Halbzeitpause.



Oberwang bleibt Zweiter



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte erhöhte Niklas Sperr den Vorsprung der Union Oberwang nach 72 Minuten auf 3:1. Mario Lettner besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Heimmannschaft (84.). Somit siegte Union Oberwang an diesem Samstag in der neunten Runde der 2. Klasse Süd gegen SV Promot Roitham 4:1.

Mit dem Erfolg macht es sich Union Oberwang weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit 33 geschossenen Toren gehört die Union Oberwang offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd. Die bisherige Spielzeit von Oberwang ist weiter von Erfolg gekrönt. Die Union Oberwang verbuchte insgesamt sieben Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Sechs Spiele ist es her, dass Oberwang zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SV Roitham rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher vier Siege und kassierten fünf Niederlagen. Roitham baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Union Oberwang stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SK Polar Neukirchen/A. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Promot Roitham die Union Raiffeisen Zell am Moos.

2. Klasse Süd: Union Oberwang – SV Promot Roitham, 4:1 (2:1)

4 Markus Lametschwandtner 1:0

28 Bozidar Cosic 1:1

31 Robert Speer 2:1

72 Niklas Sperr 3:1

84 Mario Lettner 4:1

