Krise hält an: Gampern seit sechs Spielen sieglos

Union Gampern trennte sich an diesem Sonntag vom ATSV Lenzing Modal mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Das 1:0 des ATSV Lenzing Modal bejubelte Nik Kadrijaj (12.). In der 15. Minute verhinderte die Hintermannschaft der Gäste den Gegentreffer der Gamperner nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Nur fünf Minuten später erzielte Union Gampern die 2:1-Führung. Markus Bauer ließ sich in der 35. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für ATSV Lenzing Modal. Schließlich bleibt folgendes Fazit: Während Durchgang eins einem Wechselbad der Gefühle gleichkam, war die zweite Hälfte dagegen ärmer an Höhepunkten und es fielen keine weiteren Treffer. Am Ende gingen die Teams mit einer Punkteteilung auseinander.

Union Gampern verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

ATSV Lenzing Modal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. ATSV Lenzing Modal holte auswärts bisher nur vier Zähler. Seit vier Spielen wartet der ATSV Lenzing Modal schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Mit diesem Unentschieden verpasste ATSV Lenzing Modal die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich ATSV Lenzing Modal trotzdem und steht nun auf Rang neun. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Union Gampern stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der Union Oberwang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt ATSV Lenzing Modal den SV St. Wolfgang/Rußbach.

2. Klasse Süd: Union Gampern – ATSV Lenzing Modal, 2:2 (2:2)

12 Nik Kadrijaj 0:1

15 Michael Fuerthauer 1:1

20 Philipp Koettl 2:1

35 Markus Bauer 2:2

