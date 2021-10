Oberwang seit acht Spielen ohne Pleite – Krise von Gampern geht weiter

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:19

Oberwang setzte sich standesgemäß gegen Gampern mit 4:0 durch. Die Union Oberwang hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Simon Loindl brachte die Union Gampern in der neunten Minute ins Hintertreffen. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In der 50. Minute brachte Robert Speer das Netz für Oberwang zum Zappeln. Oberwang baute den Vorsprung in der 58. Minute aus. Markus Soriat stellte schließlich in der 85. Minute den 4:0-Sieg für die Union Oberwang sicher. Am Ende kam Oberwang gegen Gampern zu einem verdienten Sieg.

Die Union Oberwang beißt sich in der Aufstiegszone fest. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Oberwang stets gesorgt, mehr Tore als die Union Oberwang (40) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Süd. Die Saison von Oberwang verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Die Union Gampern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die Gäste führen mit 13 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Gampern momentan auf dem Konto.

Die Union Gampern kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit zwei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet die Union Oberwang derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Nächsten Sonntag (14:30 Uhr) gastiert Oberwang beim SV St. Wolfgang/Rußbach, Gampern empfängt zeitgleich die Union Raiffeisen Zell am Moos.

2. Klasse Süd: Union Oberwang – Union Gampern, 4:0 (1:0)

9 Simon Loindl 1:0

50 Robert Speer 2:0

58 Christoph Koenig 3:0

85 Markus Soriat 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!