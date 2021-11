Pinsdorf spielt bei Aurach groß auf - 3:0-Auswärtssieg

Details Montag, 01. November 2021 10:18

Der SV JARAFLEX Aurach konnte ASKÖ Pinsdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die ASKÖ Pinsdorf wurde der Favoritenrolle vor 155 Zuschauern in der Jaraflex-Arena gerecht.

In der achten Spielminute war es in Begegnung zwischen SV JARAFLEX Aurach und ASKÖ Pinsdorf soweit: Najibollah Jamal stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute acht mit dem 1:0 zur Stelle war. Nenad Vuckovic schoss die Kugel zum 2:0 für Pinsdorf über die Linie (29.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Nach der Halbzeitpause schraubten die Pinsdorfer das Ergebnis in der 67. Minute mit dem 3:0 in die Höhe, diesen Treffer erzielte Martin Sturm. Bei Schlusspfiff durch Referee Erhard Fuchs behielt die ASKÖ Pinsdorf gegen den SV JARAFLEX Aurach die Oberhand.

Pinsdorfer rücken auf

Der SV JARAFLEX Aurach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gastgebers immens. Die Defensive des SV JARAFLEX Aurach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 35-mal war dies der Fall. Die Auracher mussten sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV JARAFLEX Aurach insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte des SV JARAFLEX Aurach waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nach dem errungenen Dreier hat Pinsdorf Position acht der 2. Klasse Süd inne. Die ASKÖ Pinsdorf bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Der SV JARAFLEX Aurach stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim ATSV Lenzing Modal vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt ASKÖ Pinsdorf den UFC Grünau.

2. Klasse Süd: SV JARAFLEX Aurach – ASKÖ Pinsdorf, 0:3 (0:2)

8 Najibollah Jamal 0:1

29 Nenad Vuckovic 0:2

67 Martin Sturm 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!