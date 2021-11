Krise hält an: Lenzing seit sieben Spielen sieglos - 2:4 gegen Aurach

Details Sonntag, 07. November 2021 20:10

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV JARAFLEX Aurach. Die Gäste setzten sich mit einem 4:2 gegen den ATSV Lenzing Modal durch.

Für den Führungstreffer des SV JARAFLEX Aurach zeichnete Alex Riedl verantwortlich (12.). In der 22. Minute bejubelten die Auracher das 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Markus Bauer in der 24. Minute. Zur Pause hatte der SV JARAFLEX Aurach eine hauchdünne Führung inne. Christoph Pammer erhöhte den Vorsprung des SV JARAFLEX Aurach nach 56 Minuten auf 3:1. Der SV Aurach ließ den Vorsprung in der 77. Minute anwachsen. Der SV JARAFLEX Aurach musste den Treffer von Oliver Schuster zum 2:4 hinnehmen (80.). Am Ende schlug der SV Aurach den ATSV Lenzing auswärts.

Aurach macht Sprung in der Tabelle

Der ATSV Lenzing Modal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich die Heimmannschaft schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang dem ATSV Lenzing Modal kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der ATSV Lenzing Modal nur auf Rang zwölf. Die Defensive des SV JARAFLEX Aurach muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 37-mal war dies der Fall. Der SV JARAFLEX Aurach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Mit diesem Sieg zog der SV JARAFLEX Aurach am ATSV Lenzing Modal vorbei auf Platz zehn. Der ATSV Lenzing Modal fiel auf die zwölfte Tabellenposition.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für den ATSV Lenzing auf der eigenen Anlage gegen die ASKÖ Pinsdorf. Der SV Aurach tritt am gleichen Tag bei der Union Oberwang an.

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing Modal – SV JARAFLEX Aurach, 2:4 (1:2)

12 Alex Riedl 0:1

22 David Uebleis 0:2

24 Markus Bauer 1:2

56 Christoph Pammer 1:3

77 David Uebleis 1:4

80 Oliver Georg Schuster 2:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!