Oberwang gewinnt Spitzenspiel gegen TSV Timelkam 2:1

Details Montag, 14. März 2022 20:28

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Union Oberwang und dem TSV Timelkam, die mit 2:1 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Vor 90 Zuschauern auf dem Sportplatz Oberwang zeichnete für den Führungstreffer der Union Oberwang Mathias Schmidt verantwortlich (16.). Der TSV Timelkam glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen 1:0-Führung für die Gastgeber in die Kabinen. Das 1:1 des TSV Timelkam stellte Siegfried Stockinger sicher per Freistoß (52.). Sandro Sperr ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die Union Oberwang. Die Oberwanger bleiben mit den gewonnenen drei Punkten somit an der Spitze dran.

Oberwang bleibt oben dran



Die Union Oberwang präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto des Gastgebers. Die Saisonbilanz von Oberwang sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte die Union Oberwang lediglich eine Niederlage ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Oberwang seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt zehn Spiele ist es her.

Die gute Bilanz des TSV Timelkam hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher neun Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Im letzten Hinrundenspiel errang die Union Oberwang drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 32 Punkte auf. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der TSV Timelkam den vierten Platz in der Tabelle ein.

Während die Union Oberwang am kommenden Sonntag den SV JARAFLEX Aurach empfängt, bekommt es der TSV Timelkam am selben Tag mit der Union Raiffeisen Zell am Moos zu tun.

2. Klasse Süd: Union Oberwang – TSV Timelkam, 2:1 (1:0)

62 Sandro Sperr 2:1

52 Siegfried Stockinger 1:1

16 Mathias Schmidt 1:0