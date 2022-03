Dank Slaby: Union Regau holt 1:1-Unentschieden gegen Gampern

Details Sonntag, 20. März 2022 22:05

Die Union Regau und die Union Gampern verließen den Platz beim Endstand von 1:1 und teilten sich somit vor 100 Zuschauern die Punkte.

In Minute 18 trafen die Gäste zum ersten Mal ins Schwarze, den Treffer erzielte Michael Fürthauer für Union Gampern. Union Raika Regau glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen 1:0-Führung für die Union Gampern in die Kabinen. Nach der Halbzeitpause folgte dann schließlich noch der Ausgleichstreffer der Gastgeber aus Regau: Für den späten Ausgleich war Jan Slaby verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende trennten sich die Union Raika Regau und Gampern schiedlich-friedlich.

Regau einen Platz vor Gampern

Zu drei Siegen hintereinander reichte es für die Union Regau zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von den Gastgebern fortgesetzt und auf sieben Spiele erhöht.

Die Union Gampern erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Raika Regau die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Regau den fünften Platz und rangiert dort im Moment mit einem 31:23-Torverhältnis. Auch wenn Union Gampern mit vier Niederlagen seltener verlor, steht die Union Regau mit 23 Punkten auf Platz fünf und damit einen Platz vor der Union Gampern.

Am nächsten Sonntag reist Union Raika Regau zum SV St. Wolfgang/Rußbach, zeitgleich empfängt Union Gampern die Union Mondsee Juniors.

2. Klasse Süd: Union Raika Regau – Union Gampern, 1:1 (0:1)

81 Jan Leon Slaby 1:1

18 Michael Fuerthauer 0:1