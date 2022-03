ATSV Lenzing stoppt Talfahrt - Bauer mit Doppelpack bei 3:0 gegen Pinsdorf

Details Montag, 21. März 2022 08:40

Vor 60 Zuschauern konnte sich ATSV Lenzing Modal zuhause mit einem 3:0-Sieg gegen ASKÖ Pinsdorf durchsetzen. Das Resultat beförderte die Gastgeber um zwei Tabellenplätze nach oben.

In der 2. Klasse Süd kam es beim Auftakt zur Rückrunde zu der Begegnung zwischen ATSV Lenzing Modal und ASKÖ Pinsdorf in Rnude 14: Kurz vor dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Arthur Reinsprecht war Markus Bauer mit dem 1:0 für den ATSV Lenzing zur Stelle (40.). Mit einer 1:0-Führung des Teams aus Lenzing ging es in die Umkleidekabinen. Nur kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte trug sich Lukas Schuster in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein. Und wenige Minuten vor Spielende stellte Bauer schließlich in der 84. Minute den 3:0-Sieg für den ATSV Lenzing Modal sicher, für ihn war es somit Treffer Nummer zwei in dieser Partie. Die maximale Punkteausbeute gegen ASKÖ Pinsdorf ermöglichte den Lenzingern einen Sprung in der Tabelle der 2. Klasse Süd um zwei Plätze nach oben.

Lenzing rauf, Pinsdorf runter

Der ATSV Lenzing Modal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern, bei einem Torverhältnis von 32:33. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der ATSV Lenzing Modal bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt auf vier Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten. Der ATSV Lenzing beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Die ASKÖ Pinsdorf rutschte durch diese Niederlage um zwei Plätze zurück und steht nun auf dem achten Platz mit einem 31:37-Torverhältnis. Sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Pinsdorfer konnten die Mini-Serie von zwei Siegen nicht ausbauen.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Lenzing Modal zum UFC Grünau, zeitgleich empfängt die ASKÖ Pinsdorf die Union Oberwang.

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing Modal – ASKÖ Pinsdorf, 3:0 (1:0)

40 Markus Bauer 1:0

47 Lukas Martin Schuster 2:0

84 Markus Bauer 3:0