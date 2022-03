SV Roitham gewinnt 4:0 bei Neukirchen/A. - Gößlbauer mit Doppelpack

Details Sonntag, 27. März 2022 21:36

Der SK Polar Neukirchen/A. blieb gegen den SV Promot Roitham chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Oliver Gößlbauer konnte zwei Treffer dabei erzielen.

Eine unglückliche Figur gegen SV Promot Roitham machte Sebastian Kroiss, der das Leder vor 40 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (2.). Die Gäste aus Roitham erzielten in der 34. Minute das 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 77. Spielminute setzte sich der SV Roitham erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Roitham gelang in der 88. Spielminute der vierten Tagestreffer. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Promot Roitham am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SK Polar Neukirchen/A.

Roitham verbessert sich in Tabelle

Kurz vor Saisonende belegt der SK Polar Neukirchen/A. mit 24 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Dem Heimteam muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Süd markierte weniger Treffer als Neukirchen/A. Nun musste sich der SK Polar Neukirchen/A. schon 9-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Seit sechs Spielen wartet Neukirchen/A. schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Der SV Promot Roitham befindet sich mit 22 Zählern aktuell auf dem sechsten Rang. Sieben Siege, eins Remis und sieben Niederlagen hat Roitham momentan auf dem Konto.

Während der SK Polar Neukirchen/A. am kommenden Sonntag den UFC Grünau empfängt, bekommt es der SV Promot Roitham am selben Tag mit der Union Gampern zu tun.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – SV Promot Roitham, 0:4 (0:2)

88 Marcel Koeck 0:4

77 Oliver Goesslbauer 0:3

34 Oliver Goesslbauer 0:2

2 Eigentor durch Sebastian Kroiss 0:1