Doppelpack: Blaha sichert Regau den Sieg - 3:1 gegen TSV Timelkam

Details Montag, 04. April 2022 19:37

Durch ein 3:1 holte sich die Union Raika Regau in der Partie gegen den TSV Timelkam drei Punkte. Daniel Blaha traf dabei vor 50 Zuschauern doppelt.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Daniel Blaha das 1:0 zugunsten der Union Raika Regau (41.). Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Vakkas Abaci war es, der in der 58. Minute per Freistoß das Spielgerät im Gehäuse der Union Raika Regau unterbrachte. Dass Union Rika Regau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Neral Haliti, der in der 77. Minute zur Stelle war. Mit dem 3:1 sicherte Blaha der Union Raika Regau nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.). Am Schluss fuhr die Union Raika Regau gegen den TSV Timelkam auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Regau weiterhin Fünfter

Union Raika Regau befindet sich mit 26 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf dem fünften Tabellenplatz. Die Union Raika Regau verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief die Union Raika Regau konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Kurz vor Saisonende besetzt der TSV Timelkam mit 32 Punkten den vierten Tabellenplatz. Zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim TSV Timelkam noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Als Nächstes steht für Union Raika Regau eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SV JARAFLEX Aurach. Der TSV Timelkam empfängt parallel die Union Mondsee Juniors.

2. Klasse Süd: Union Raika Regau – TSV Timelkam, 3:1 (1:0)

83 Daniel Blaha 3:1

77 Neral Haliti 2:1

58 Vakkas Abaci 1:1

41 Daniel Blaha 1:0