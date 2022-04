Lenzing mit 2:0 gegen Zell am Moos

Details Sonntag, 10. April 2022 19:05

Die zwei Treffer wurden vor 66 Zuschauern von Oliver und Lukas Schuster beim 2:0-Sieg von ATSV Lenzing Modal gegen Union Raiffeisen Zell am Moos erzielt.

Oliver Schuster brachte den ATSV Lenzing in der 8. Minute nach vorn. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Lukas Schuster erhöhte den Vorsprung des ATSV Lenzing Modal nach 80 Minuten auf 2:0. Am Ende standen die Gastgeber als Sieger da und behielten die drei Punkte verdient zu Hause.

Unveränderter Tabellenstand

Der ATSV Lenzing Modal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht der ATSV Lenzing Modal mit 20 Punkten auf Platz neun. Der ATSV Lenzing bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Der ATSV Lenzing Modal befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Trotz der Niederlage belegt die Union Raiffeisen Zell am Moos weiterhin den elften Tabellenplatz. Nun mussten sich die Gäste schon neun Mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vor fünf Spielen bejubelte die Union Zell/Moos zuletzt einen Sieg.

Als Nächstes steht für den ATSV Lenzing Modal eine Auswärtsaufgabe an. Am 18.04.2022 (16:30 Uhr) geht es gegen den SV Bad Ischl 1b. Union Raiffeisen Zell am Moos empfängt parallel die Union Oberwang.

