Curic weist Neukirchen/A. früh in die Schranken

Details Montag, 18. April 2022 12:44

Am Samstag verbuchte der SV St. Wolfgang/Rußbach einen 3:1-Erfolg gegen SK Polar Neukirchen/A. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte St. Wolfgang das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Josip Curic war gleich zweimal zur Stelle (8./19.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Philip Feichtinger ließ sich in der 48. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den SK Polar Neukirchen/A. In der 80. Minute kassierte Sebastian Appesbacher für Kritik die Gelb-Rote Karte. In der 85. Minute erhöhte Emirhan Acar auf 3:1 für den SV St. Wolfgang/Rußbach. Letzten Endes holte der SV St. Wolfgang gegen SK Polar Neukirchen/A. drei Zähler.

St. Wolfgang/Rußbach weiter Zweiter

Kurz vor Saisonende steht der SK Polar Neukirchen/A. mit 24 Punkten auf Platz zwölf. Im Angriff der Gastgeber herrscht Flaute. Erst 28-mal brachte Neukirchen/A. den Ball im gegnerischen Tor unter. Der SK Polar Neukirchen/A. kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Trotz des Sieges bleibt SV St. Wolfgang auf Platz zwei. Mit nur 16 Gegentoren stellt der SV St. Wolfgang/Rußbach die sicherste Abwehr der Liga. Der SV St. Wolfgang knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte St. Wolfgang 14 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen.

Der SV St. Wolfgang/Rußbach wandert mit nun 43 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SK Polar Neukirchen/A. gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Sonntag reist der SK Polar Neukirchen/A. zum TSV Timelkam, zeitgleich empfängt der SV St. Wolfgang/Rußbach die Union Gampern.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – SV St. Wolfgang/Rußbach, 1:3 (0:2)

85 Emirhan Acar 1:3

48 Philip Feichtinger 1:2

19 Josip Curic 0:2

8 Josip Curic 0:1