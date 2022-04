TSV Timelkam siegt dank Cosic-Eigentor 3:2 bei Roitham

Details Montag, 18. April 2022 12:48

Der SV Promot Roitham und der TSV Timelkam lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Der TSV Timelkam wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel war 3:0 für den Gast ausgegangen.

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Siegfried Stockinger zum 1:0 zugunsten des TSV Timelkam (42.). Zur Pause wusste der TSV Timelkam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 57. Minute hatte SV Promot Roitham den Ausgleich durch Oliver Gößlbauer parat. In der 67. Minute brachte Asan Krasniqi den Ball im Netz der Heimmannschaft unter. Der TSV Tim. bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als dem SV Promot Roitham bereits der Ausgleich gelang (72.). Pechvogel des Tages war definitiv Bozidar Cosic, dessen Eigentor den SV Promot Roitham ins Hintertreffen brachte (81.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der TSV Timelkam den SV Promot Roitham 3:2.

Roitham rutscht zwei Plätze ab

Der SV Promot Roitham muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der SV Roitham auf den neunten Tabellenplatz. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Roitham momentan auf dem Konto.

Das Konto des TSV Timelkam zählt mittlerweile 38 Punkte. Damit steht der TSV Timelkam kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Die Angriffsreihe des TSV Tim. lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 50 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saisonbilanz des TSV Timelkam sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 12 Siegen und zwei Unentschieden büßte der TSV Timelkam lediglich vier Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief der TSV Timelkam konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am nächsten Sonntag reist der SV Promot Roitham zum SV JARAFLEX Aurach, zeitgleich empfängt der TSV Timelkam den SK Polar Neukirchen/A.

2. Klasse Süd: SV Promot Roitham – TSV Timelkam, 2:3 (0:1)

81 Eigentor durch Bozidar Cosic 2:3

72 Oliver Goesslbauer 2:2

67 Asan Krasniqi 1:2

57 Oliver Goesslbauer 1:1

42 Siegfried Stockinger 0:1