Zell/Moos beendet Sieglos-Serie - 3:0-Sieg bei Grünau

Details Montag, 25. April 2022 19:25

Der UFC Grünau konnte der Union Raiffeisen Zell am Moos nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Die Union Zell/Moos ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den UFC Grünau einen klaren Erfolg. Das Hinspiel beider Teams war 3:0 für Zell/Moos geendet.

Patrick Lehner versenkte die Kugel zum 1:0 (15.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Lehner schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (54.). Emrah Sagir stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für die Union Raiffeisen Zell am Moos sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte den Gästen am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den UFC Grünau.

Grünau bleibt Letzter

Mit 60 Gegentreffern hat der UFC Grünau schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 14 Tore. Das heißt, die Gastgeber mussten durchschnittlich 3,33 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt der UFC Grünau mit sechs Punkten den 14. Tabellenplatz. Dem UFC Grünau muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Süd markierte weniger Treffer als der UFC Grünau. Die Misere des UFC Grünau hält an. Insgesamt kassierte der UFC Grünau nun schon zehn Niederlagen am Stück.

Die Union Zell/Moos hat 18 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang elf. Zell/Moos bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Union Raiffeisen Zell am Moos. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am Sonntag muss der UFC Grünau beim SV St. Wolfgang/Rußbach ran, zeitgleich wird die Union Zell/Moos vom SV Bad Ischl 1b in Empfang genommen.

2. Klasse Süd: UFC Grünau – Union Raiffeisen Zell am Moos, 0:3 (0:1)

80 Emrah Sagir 0:3

54 Patrick Herbert Lehner 0:2

15 Patrick Herbert Lehner 0:1