Ausgeglichen und abwechslungsreich - Gampern und TSV Timelkam trennen sich 3:3

Das Spiel vom Sonntag zwischen Union Gampern und dem TSV Timelkam endete mit einem 3:3-Remis vor 400 Zuschauern. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Siegfried Stockinger brachte sein Team in der 27. Minute nach vorn. In der 35. Minute verhinderte die Hintermannschaft des TSV Timelkam den Gegentreffer der Union Gampern durch Michael Fürthauer nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Rudolf Kroiss war es, der in der 38. Minute den Ball im Gehäuse des TSV Timelkam unterbrachte. Union Gampern hatte zur Pause eine knappe 2:1-Führung auf dem Zettel stehen. Nach der Halbzeitpause schoss Sebastian Klebl für den TSV Timelkam in der 51. Minute das zweite Tor. Suljo Curic ließ sich in der 55. Minute nicht zweimal bitten und verwertete per Elfmeter zum 3:2 für den Gast. Wer glaubte, die Union Gampern sei geschockt, irrte jedoch, denn Daniel Bauer machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich zum 3:3 perfekt (59.). Somit endetete ein torreiches Spiel zwischen Union Gampern und TSV Timelkam mit dem Abpfiff der Schiedsrichterin Jasmin Hopic.

Union Gampern befindet sich nach diesem Remis mit 30 Zählern aktuell auf dem fünften Tabellenrang. Die Union Gampern verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Union Gampern blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

TSV Timelkam steht nun auf dem vierten Rang. 12 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der TSV Timelkam momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der TSV Timelkam noch Luft nach oben.

Als Nächstes steht für die Union Gampern eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:00 Uhr) geht es gegen den SV JARAFLEX Aurach. Der TSV Timelkam empfängt parallel den SV St. Wolfgang/Rußbach.

2. Klasse Süd: Union Gampern – TSV Timelkam, 3:3 (2:1)

59 Daniel Bauer 3:3

55 Suljo Curic 2:3

51 Sebastian Klebl 2:2

38 Rudolf Kroiss 2:1

35 Michael Fuerthauer 1:1

27 Siegfried Stockinger 0:1