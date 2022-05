Später Treffer: Schmid wird zum Sieggarant für Neukirchen/A. bei 2:1 gegen Aurach

Details Montag, 02. Mai 2022 10:52

Das Auswärtsspiel des SV JARAFLEX Aurach endetevor 100 Zuschauern erfolglos: Gegen den SK Polar Neukirchen/A. gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Der Gast aus Aurach geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Mark Hernady das schnelle 1:0 für SK Polar Neukirchen/A. erzielte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In der 52. Minute erzielte Alex Riedl das 1:1 für den SV JARAFLEX Aurach. Dass der SK Polar Neukirchen/A. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dominik Schmid, der in der 84. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging SK Polar Neukirchen/A. im Duell mit dem SV JARAFLEX Aurach als Sieger hervor.

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des SK Polar Neukirchen/A. Auf heimischem Rasen schnitt man jedenfalls ziemlich schwach ab (2-6-10). Aktuell steht der SK Polar Neukirchen/A. mit 18 Punkten auf Platz zwölf. Das Team aus Neukirchen/A. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Der SV JARAFLEX Aurach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Durch diese Niederlage rutschte das Team aus Aurach auf den elften Rang zurück. Nun musste sich der SV JARAFLEX Aurach schon 12-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SV Aurach die dritte Pleite am Stück.

Kommende Woche tritt der SK Polar Neukirchen/A. bei der ASKÖ Pinsdorf an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der SV JARAFLEX Aurach Heimrecht gegen die Union Gampern.

2. Klasse Süd: SK Polar Neukirchen/A. – SV JARAFLEX Aurach, 2:1 (1:0)

84 Dominik Schmid 2:1

52 Alex Riedl 1:1

10 Mark Hernady 1:0