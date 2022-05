SV Roitham überrennt ATSV Lenzing mit 4:0

Details Montag, 09. Mai 2022 15:28

Der ATSV Lenzing Modal blieb gegen den SV Promot Roitham chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Auf dem Papier ging der SV Roitham als Favorit ins Spiel gegen den ATSV Lenzing – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Auf eigenem Platz hatte Roitham das Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Für das erste Tor der Gäste war Jonas Zimmer verantwortlich, der in der zwölften Minute das 1:0 besorgte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit passierte EDin Vugdalic beim Gastgeber ein Eigentor (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Roitham einen sicheren Sieger zu haben. Der SV Promot Roitham baute den Vorsprung in der 65. Minute aus. Die 0:4-Heimniederlage des ATSV Lenzing Modal war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Die Heimmannschaft befindet sich mit 24 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf dem neunten Rang. Der ATSV Lenzing Modal verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und elf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich der ATSV Lenzing Modal weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kurz vor Saisonende belegt der SV Promot Roitham mit 31 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Zehn Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat das Team aus Roitham derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Promot Roitham konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der ATSV Lenzing Modal beim SK Polar Neukirchen/A, der SV Promot Roitham empfängt zeitgleich die Union Oberwang.

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing Modal – SV Promot Roitham, 0:4 (0:2)

65 Oliver Goesslbauer 0:4

54 Oliver Goesslbauer 0:3

43 Eigentor durch Edin Vugdalic 0:2

12 Jonas Zimmer 0:1