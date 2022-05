Remis-Retter: Maksimovic erzielt späten Ausgleich

Details Montag, 16. Mai 2022 09:55

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SV Promot Roitham und Union Oberwang 2:2. Roitham zog sich gegen die Union Oberwang achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte sich der SV Promot Roitham als keine große Hürde erwiesen und mit 1:4 verloren.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Robert Speer versenkte die Kugel zum 1:0 (65.). Mathias Schmidt lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte dem SV Promot Roitham den 1:1-Ausgleich (74.). Dass das Team aus Oberwang in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Julian Soriat, der in der 78. Minute zur Stelle war. Als einige Zuschauer bereits den Tabellenführer als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Sascha Maksimovic, der zum Ausgleich traf (86.). Am Ende stand es zwischen der Mannschaft aus Roitham und der Union Oberwang pari.

Kurz vor Saisonende steht der SV Promot Roitham mit 32 Punkten auf Platz sechs. Zehn Siege, zwei Remis und neun Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Der SV Promot Roitham blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach 22 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Union Oberwang 54 Zähler zu Buche. 78 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Süd. Die Union Oberwang erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Sonntag reist SV Promot Roitham zur Union Raiffeisen Zell am Moos, zeitgleich empfängt Union Oberwang den SK Polar Neukirchen/A.

2. Klasse Süd: SV Promot Roitham – Union Oberwang, 2:2 (0:0)

86 Sascha Maksimovic 2:2

78 Julian Soriat 1:2

74 Eigentor durch Mathias Schmidt 1:1

65 Robert Speer 0:1