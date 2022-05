Später Treffer: Soriat wird zum Sieggarant - 2:1 für Oberwang gegen Neukirchen/A.

Details Montag, 23. Mai 2022 10:18

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen der Union Oberwang und dem SK Polar Neukirchen/A. an diesem 23. Spieltag vor 55 Zuschauern. Die Überraschung blieb aus, sodass Neukirchen/A. eine Niederlage kassierte. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

In der 29. Minute erzielte Dominik Schmid das 1:0 für den SK Polar Neukirchen/A. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging Neukirchen/A. mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Robert Speer traf zum 1:1 zugunsten von Oberwang (80.). Kurz vor Ultimo war noch Markus Soriat zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Tabellenprimus verantwortlich (84.). Am Ende verbuchte die Union Oberwang gegen den SK Polar Neukirchen/A. die maximale Punkteausbeute.

Oberwang weiter Tabellenführer

Nach 23 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Union Oberwang 57 Zähler zu Buche. Mit nur 25 Gegentoren hat der Gastgeber die beste Defensive der 2. Klasse Süd. Die Union Oberwang befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Kurz vor Saisonende steht SK Polar Neukirchen/A. mit 18 Punkten auf Platz zwölf. Im Angriff weist der SK Polar Neukirchen/A. deutliche Schwächen auf, was die nur 21 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich Neukirchen/A. schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der SK Polar Neukirchen/A. die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist Union Oberwang zur Union Gampern, zeitgleich empfängt SK Polar Neukirchen/A. die Union Raiffeisen Zell am Moos.

2. Klasse Süd: Union Oberwang – SK Polar Neukirchen/A, 2:1 (0:1)

84 Markus Soriat 2:1

80 Robert Speer 1:1

29 Dominik Schmid 0:1