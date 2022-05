UFC Grünau bleibt Schlusslicht bei Gegentoren in der 2. Klasse Süd

Details Montag, 23. Mai 2022 10:29

Die Union Regau setzte sich standesgemäß vor 70 Zuschauern gegen den UFC Grünau mit 3:0 durch. Die Tore wurden erzielt von David Dallinger, Jan Slaby und Christoph Spiessberger. In der Tabelle hat dieses Ergebnis keine Auswirkungen, UFC Grünau bleibt Tabellenletzter, Union Raika Regau Siebter der 2. Klasse Süd.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. David Dallinger brachte die Union Raika Regau in der 53. Spielminute in Führung. Jan Slaby erhöhte für die Gäste auf 2:0 (55.). Christoph Spiessberger baute den Vorsprung der Union Regau in der 68. Minute aus. Mit dem Ende der Spielzeit strich Regau gegen den UFC Grünau die volle Ausbeute ein.

Damit steht UFC Grünau weiterhin auf dem letzten Rang der 2. Klasse Süd. Mit nur 16 Treffern stellt die Heimmannschaft den harmlosesten Angriff der 2. Klasse Süd. Die Misere des UFC Grünau hält an. Insgesamt kassierte der UFC Grünau nun schon 13 Niederlagen am Stück.

Die Union Raika Regau befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison weiterhin auf dem siebten Rang. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat die Union Regau derzeit auf dem Konto. Das Team aus Regau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Die Defensivleistung des UFC Grünau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen die Union Raika Regau offenbarte der UFC Grünau eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Weiter geht es für den UFC Grünau am kommenden Sonntag daheim gegen den SV JARAFLEX Aurach. Für die Union Raika Regau steht am gleichen Tag ein Duell mit den Union Mondsee Juniors an.

2. Klasse Süd: UFC Grünau – Union Raika Regau, 0:3 (0:0)

68 Christoph Spiessberger 0:3

55 Jan Leon Slaby 0:2

53 David Getnet Dallinger 0:1