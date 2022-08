Nach 19 Niederlagen in Folge, UFC Grünau erkämpft ersten Punkt seit 3. Oktober 2021

Details Montag, 22. August 2022 11:36

In der zweiten Runde der 2. Klasse Süd stand die Begegnung zwischen dem SK Polar Neukirchen/Altmünster und dem UFC Grünau auf dem Programm. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Match. Der SK erreichte in der vergangenen Saison nach einer anständigen Rückrunde das Ziel als Zehnter. Die Grünauer landeten mit sechs mickrigen Punkten am Konto einsam und verlassen am letzten Platz. Unter Bernhard Schögl-Wolf, der seit Sommer als Chef-Coach die Verantwortung trägt, gelang den Grünauern - nach einer Auftaktpleite gegen Aurach - am Sonntagnachmittag ein Achtungserfolg. Nach 19 Niederlagen in Serie erreichte der UFC ein torloses Unentschieden und ergatterte den ersten Punkt seit 3. Oktober 2021. Die Dervaderics-Elf hingegen verabsäumte es, nach einem "Dreier" in der Vorwoche in Lenzing, erstmals seit vielen Jahren mit zwei Siegen in die Saison zu starten.

Dicke Chance auf beiden Seiten

In der SEMA Arena bekamen rund 150 Besucher gut eingestellte Gäste zu sehen. Das letztjährige Schlusslicht stützte sich auf eine kompakte Defensive, kämpfte beherzt und agierte taktisch überaus geschickt. In der Anfangsphase hatten beide Teams die Führung vor Augen. Alleine vor dem UFC-Gehäuse fehlte dem 16-jährigen Elmar Kostersitz die nötige Ruhe und scheiterte an Goalie Nazmi Sevinc. Auf der Gegenseite hatten die Grünauer mit einem Lattenpendler Pech. Im Gegensatz zum letztwöchigen Match in Lenzing spielte die Dervaderics-Elf dieses Mal nicht befreit auf, sondern war im Spielaufbau unsicher. Die Gäste hingegen standen hinten sicher und setzten immer wieder Nadelstiche, weshalb die Neukirchener stets auf der Hut sein mussten. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

SK-Kapitän trifft nur Aluminium

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Winkler verzeichneten die Hausherren mehr Spielanteile, waren bemüht, Chancen zu kreieren und fanden auch die eine oder andere Einschussgelegenheit vor. Einmal hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, Kapitän Sebastian Kroiss traf mit einem Kopfball aber nur die Latte. Die Grünauer Defensive ließ auch in Halbzeit zwei nicht viel zu, die Gäste gingen weite Wege und waren im Konter ab und an gefährlich, zwingende Chancen konnte sich der UFC aber keine erarbeiten. Das Match blieb bis zum Schluss spanend, auf Tore warteten die Zuschauer an diesem Nachmittag jedoch vergeblich.

Wilhelm Laimer, Sportlicher Leiter SK Neukirchen/Altmünster:

"Natürlich waren die Erwartungen nach dem Sieg in Lenzing hoch, die Bäume wachsen aber auch bei uns nicht in den Himmel. Insgeheim hätten wir uns mehr erwartet, aber vier Punkte aus den ersten beiden Spielen sind auch nicht schlecht. Unsere junge Mannschaft steckt in einem Lernprozess, weshalb die nötige Konstanz fehlt, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Das Unentschieden war in Summe gerecht, haben sich die überaus kampfstarken Grünauer den einen Punkt redlich verdient".