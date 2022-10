Dritter Sieg in Folge! Union Gampern springt ins Vorderfeld der Tabelle

Details Samstag, 01. Oktober 2022 11:15

Zum Auftakt der achten Runde der 2. Klasse Süd empfing die Union Gampern den ATSV Timelkam. Aufgrund der aktuellen Formkurven war in diesem Derby die Heimelf von Trainer Joseph Gilhofer zu favorisieren. Am Freitagabend wurde die Union ihrer Favoritenrolle, wenn auch mit dem nötigen Quäntchen Glück, gerecht, behielt zwei Wochen nach einem "Dreier" gegen Aurach im nächsten Lokal-Duell die Oberhand und kletterte mit dem dritten Sieg in Serie vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Die Timelkamer hingegen standen trotz einer anständigen Leistung zum dritten Mal in Folge mit leeren Händen da und mussten die bereits sechste Saisonniederlage einstecken. Zudem zog die in der Fremde seit 24. April sieglose Medragoniu-Elf im fünften Auswärtsspiel am Stück den Kürzeren.

Union-Kapitän schnürt Doppelpack

Nach den Erfolgen in den vergangenen Wochen fanden die Hausherren gut ins Spiel und übernahmen vor rund 200 Besuchern sofort die Initiative. Nach einer Viertelstunde durften sich die heimischen Fans über die Führung freuen, als Kapitän Simon Premm nach einem gelungenen Spielzug den Ball mit links im langen Eck unterbrachte. Die Gilhofer-Elf blieb am Drücker und schlug in Minute 33 erneut zu - Valentin Fuchs schlug auf der rechten Seite einen Stanglpass, wieder war es der Union-Kapitän, der auf 2:0 stellte. Die Freude darüber währte aber nur kurz, denn 180 Sekunden später traf auch der ATSV ins Schwarze, als Almir Mujanic, Rückkehrer aus Ampflwang, an der Strafraumgrenze abzog und den 2:1-Pausenstand fixierte.

Dominante Gäste können etliche Chancen nicht nutzen

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Togar bekamen die Zuschauer ein komplett anderes Bild zu sehen. Die Union hatte nach dem Anschlusstreffer der Gäste vor der Pause den Faden verloren und konnte diesen in Durchgang zwei nicht aufnehmen. Das Team von Coach Gheorghe Medragoniu dominierte nun das Geschehen und war drauf und dran, das Spiel zu drehen. Die Timelkamer starteten immer wieder vielversprechende Angriffe und kreierten auch zahlreiche Chancen, konnten diese aber nicht nutzen bzw. scheiterten an Union-Schlussmann Dominik Moshammer. Die Gilhofer-Elf war in der zweiten Halbzeit vorwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigt, hatte aber die Chance, den Sack zuzumachen, der eingewechselte Julian Zieher fand mit einem Schuss jedoch in Gästegoalie Christoph Hartenthaler seinen Meister. Obwohl es im Gamperner Strafraum ab und an ordentlich brannte, brachten die Heimischen den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und durften sich über den dritten Sieg in Folge freuen.

Andreas Premm, Sportlicher Leiter Union Gampern:

"In der ersten Halbzeit hat unsere Mannschaft eine ansprechende Leistung abgeliefert, dann aber den Faden verloren. Letztendlich konnten wir einen überaus glücklichen Derbysieg feiern und freuen uns darüber. Seit geraumer Zeit läuft es ausgezeichnet und werden am kommenden Freitag, im nächsten Derby gegen den TSV Timelkam, versuchen, einen Dreier nachzulegen".