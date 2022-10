Nach glanzlosem Pflichtsieg schnuppert ATSV Lenzing am Relegationsplatz

Details Montag, 17. Oktober 2022 10:57

In der zehnten Runde der 2. Klasse Süd empfing der ATSV Lenzing Modal den UFC Grünau zu einem vermeintlich ungleichen Duell, waren im Aufeinandertreffen zwischen dem Viertplatzierten und dem seit 3. Oktober 2021 erfolglosen Schlusslicht der Tabelle die Rollen klar verteilt. Ohne zu glänzen wurde die Elf um Spielertrainer Ermal Dervishi am Sonntagnachmittag ihrer Favoritenrolle mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg gerecht und ist nach dem dritten Sieg in Serie vom Relegationsplatz nur durch drei Punkte getrennt. Die Grünauer hingegen prolongierten ihre desaströse Pleitenserie und mussten die 24. Niederlage in den letzten 25 Spielen einstecken.

ATSV-Kapitän schnürt Doppelpack

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Staudinger bekamen die Zuschauer das erwartete Spiel zu sehen, war der Favorit von Beginn an überlegen. Die heimischen Fans mussten nur fünf Minuten auf den ersten Treffer warten, als Kapitän Markus Bauer nach einem Pass in die Tiefe den Ball im UFC-Gehäuse versenkte. Danach ließ der ATSV die Zügel schleifen und tat sich schwer. Nach 20 Minuten sorgte Lenzings Torjäger aber für klare Verhältnisse. Nach feiner Vorarbeit von Oliver Schuster und Nik Kadrijaj setzte sich Bauer gegen einen Verteidiger durch und brachte die Kugel zu seinem achten Saisontreffer im langen Eck unter. Fortan kontrollierte die Dervishi-Elf das Geschehen, dem Lenzinger Spiel fehlte aber der nötige Nachdruck. Somit blieb es bis zur Pause beim 2:0.

Auch Schuster drifft doppelt

Auch nach Wiederbeginn lieferte der Tabellenführer eine mäßige Performance ab und verlor mit zunehmender Spieldauer den Faden. Der Nachzügler spielte in dieser Phase mutig nach vorne und drängte den Favoriten ab und an in die Defensive. Die Bemühungen der Grünauer wurden aber nicht belohnt, im Gegenteil. Nach 70 Minuten war die Messe gelesen, als Schuster nach einem tollen Pass von Paul Ruckdeschel auf der rechte Seite durchmarschierte und auf 3:0 stellte. Fünf Minuten später durfte sich das 21-jährige Eigengewächs erneut als Torschütze feiern lassen - mit einem trockenen Schuss setzte Schuster das Leder ins lange Eck und schnürte ebenso wie Kapitän Bauer einen Doppelpack. In der Schlussphasse hätte sich der Tabellenletzte beinahe über sein zweites Saisontor freuen dürfen, nach einer Ecke der Gäste verhinderte jedoch die Latte zwei Mal den Grünauer Ehrentreffer.

Nihad Purkovic, Sektionsleiter ATSV Lenzing:

"Wir konnten die erwarteten drei Punkte einfahren, es war jedoch ein glanzloser Arbeitssieg. Nach mageren Jahren läuft es in dieser Saison bislang ausgezeichnet und schnuppern am Relegationsplatz. Wir wollen auch in den vier restlichen Hinrundenspielen eifrig punkten, vorne dranbleiben und im Spitzenfeld der Tabelle überwintern".