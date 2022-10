Verschossener Elfmeter und verwandelter Last-Minute-Strafstoß sorgen im "Kracher" der Runde in Vöcklabruck für Punkteteilung

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 18:14

In der 2. Klasse Süd empfing der Vöcklabrucker SC die Union Oberwang zum "Kracher" der elften Runde, ging es im Duell zwischen dem noch ungeschlagenen Tabellenführer und seinem hartnäckigsten Verfolger um "big points". Die Elf rund um Spielertrainer Edis Kenjar konnte von den letzten elf Spielen nicht weniger als zehn gewinnen, aber auch die Oberwanger feierten bereits sieben Saisonsiege. Zwei Wochen nach einem Remis gegen Pinsdorf ließ der Ligaprimus auf eigenem Platz erneut Punkte liegen und musste sich mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Die Union sah am Samstagabend eigentlich schon wie der Verlierer aus, dank eines verwandelten Elfmeters in Minute 95 konnte die Esser-Elf aber einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen.

Tabellenführer mit Blitzstart

Jene Zuschauer, die ihre Plätze nicht rechtzeitig eingenommen hatten, verpassten den Vöcklabrucker Führungstreffer. Im Volksbank-Stadion waren nur zwei Minuten gespielt, als Gästegoalie David Röthleitner nach einem Corner den Ball zu kurz abwehrte, Marko Klaric goldrichtig stand und auf 1:0 stellte. Nach rund zehn Minuten legten die Gäste ihre Nervosität ab und fanden zusehends besser ins Spiel. In der Folge bekamen knapp 150 Besucher ein über weite Strecken ausgeglichenes Match zu sehen, in dem beide Mannschaften jedoch das Risiko scheuten. Hüben wie drüben standen die Defensivreihen sicher, weshalb die Teams nur zur einen oder anderen Halbchance kamen. Somit blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung der Hausherren.

Vöcklabruck-Kapitän verschießt Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Ljubas stand der Tabellenführer etwas tiefer, weshalb sich die Gäste in Halbzeit zwei ein leichtes Übergewicht erarbeiteten. Dennoch hatten die Vöcklabrucker in Minute 55 die große Chance zur Vorentscheidung, als der Unparteiische nach einem vermeintlichen Handspiel im Union-Strafraum auf den Punkt zeigte. Doch Kapitän Petar Cotic jagte den strittigen Elfmeter über die Latte. In der restlichen Spielzeit war die Gästeelf von Coach Marcus Esser um den Ausgleich bemüht, klare Chancen konnten die Oberwanger aber keine kreieren. Die auf Konter lauernden Hausherren konnten den Sack nicht zumachen, die Führung aber behaupten.

Soriat verwandelt Strafstoß in Minute 95 - Referee zückt nach Schlusspfiff zwei Mal Rot

Die heimischen Fans liebäugelten bereits mit dem neunten Saisonsieg und dem nächsten Schritt Richtung Herbstmeistertitel. Auch wenn die Union nicht zwingend agierte, kämpften die Oberwanger beherzt und glaubten bis zum Schluss an ihre Chance. In Minute 95 wurden die Gäste für die tolle Moral belohnt. Nach einem weiten Ball kam Union-Kapitän Josef Heisler bei einem Zweikampf im Vöcklabrucker Strafraum zu Fall, der Referee zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt. Im Gegensatz zu Cotic bewahrte Markus Soriat die Ruhe und verwertete den Strafstoß zum 1:1. Endstand. Der Tabellenführer trauerte einem möglichen Sieg nach und war auch nach dem Schlusspfiff nicht zu beruhigen. So sahen Kapitän Cotic und Elmir Ibricic beim Gang in die Kabine jeweils Rot.

Peter Lametschwandtner, Obmann Union Oberwang:

"Natürlich hatten wir das nötige Quäntchen Glück, aber es war das Glück des Tüchtigen. Denn die Mannschaft hat leidenschaftlich gekämpft, bis zum Schluss an ihre Chance geglaubt und wurde dafür belohnt. Wie in den letzten Jahren sind wir auch heuer wieder im Aufstiegskampf präsent und haben gegen den Tabellenführer einen wichtigen Punkt erobert. Am kommenden Mittwoch, im Nachtrag gegen Lenzing, wollen wir in der Tabelle erneut anschreiben".