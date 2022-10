10 Pinsdorfer feiern "Last-Minute-Sieg"

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 19:30

In der zwölften Runde der 2. Klasse Süd stand die Begegnung zwischen der ASKÖ Pinsdorf und der Union Gampern auf dem Programm. Die Heimelf von Trainer Norbert Maurer ist in dieser Saison bislang ausgezeichnet unterwegs und zudem auf eigener Anlage seit 21. Mai ungeschlagen. Obwohl die Pinsdorfer in Rückstand geraten und nach einer Ampelkarte nur noch zu zehnt waren, stellten Kapitän Martin Blenk und Co. ihre Heimstärke auch am Sonntagnachmittag unter Beweis, setzten sich mit 2:1 knapp durch und festigten mit dem siebenten Saisonsieg den Platz im Spitzenfeld der Tabelle. Die Union hingegen ist nach einer guten Serie etwas außer Tritt geraten und ergatterte in den letzten drei Partien nur einen Punkt.

Gäste mit früher Führung

Eine Woche nach einem Unentschieden in Neukirchen verzeichnete die ASKÖ im Sportzentrum einen Fehlstart und geriet nach wenigen Minuten in Rückstand. Nach einer weiten Flanke von der linken Seite nahm Benjamin Premm den Ball an und beförderte das Leder nach einem Gestochere in die Maschen. Danach bekamen knapp 150 Besucher ein ausgeglichenes Match zu sehen, mit Chancen auf beiden Seiten. Der Favorit kam zur einen oder anderen Möglichkeit, die Gäste fanden in Halbzeit eins jedoch die besseren Einschussgelegenheiten vor. Während Daniel Bauer nach einer Ecke einen Kopfball aus kurzer Distanz über die Latte setzte, strich ein Distanzschuss von Kapitän Simon Premm knapp am ASKÖ-Gehäuse vorbei. Die Mannen von Trainer Joseph Gilhofer brachten die knappe Führung aber in die Pause.

Ramakic gleicht aus und sieht Ampelkarte

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Treffer. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schuster durften jedoch die heimischen Fans jubeln. Nach einem Ball hinter die Gamperner Kette behielt Mujo Ramakic die Ruhe und versenkte die Kugel eiskalt im linken Eck. Nach dem Ausgleich entwickelte sich ein offenes Match, war in dieser Phase hüben wie drüben der Führungstreffer möglich. Am Beginn der Schlussviertelstunde waren die Hausherren nur noch zu zehnt. Binnen 120 Sekunden sah Ramakic nach einer Unsportlichkeit und einem Foul zwei Mal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Entscheidung in Minute 87

Die Union war um die Entscheidung bemüht, wusste die numerische Überzahl aber nicht zu nutzen. Die dezimierten Pinsdorfer agierten taktisch überaus geschickt und holten in Minute 87 zum entscheidenden Schlag aus. Nach einem individuellen Fehler in der Gamperner Hintermannschaft stellte Adnan Camdzija auf 2:1. Die Schlussoffensive der Gilhofer-Elf kam zu spät, liefen die Gäste dem Rückstand vergeblich hinterher.

Andreas Premm, Sportlicher Leiter Union Gampern:

"Wir sind in Führung gegangen und hatten im gesamten Spiel die besseren Chancen, demnach wäre heute viel möglich gewesen und hätten uns zumindest ein Unentschieden vedient. Aktuell haben wir mit Personalproblemen zu kämpfen, weshalb es derzeit nicht rund läuft. Wichtig wäre, dass es uns gelingt, den Herbstausklang, gegen Zell, positiv zu gestalten".