8:1! Union Oberwang feiert Kantersieg und Herbstmeistertitel

Details Montag, 07. November 2022 12:52

In der 2. Klasse Süd stand am letzten Spieltag der Hinrunde die Begegnung zwischen dem SK Polar Neukirchen/Altmünster und der Union Oberwang auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenführer waren die Rollen klar verteilt. Im Fern-Duell um die Herbst-Krone, mit den Kickern aus Vöcklabruck, ließ die Gästeelf von Trainer Marcus Esser keine Zweifel aufkommen, ließ es von Beginn an ordentlich krachen und feierte ein 8:1-Schützenfest. Mit dem dritten Sieg in Folge - mit einem stolzen Torverhältnis von 18:1 - krönten sich die Oberwanger zum Herbstmeister. Die Dervaderics-Elf hingegen geriet nach einem beachtlichen Saisonstart außer Tritt und ergatterte in den letzten sechs Partien nur einen mickrigen Punkt.

Tabellenführer mit Blitzstart

Vor rund 200 Besuchern übernahm der Ligaprimus sofort das Kommando und stellte bereits nach knapp zehn Minuten die Weichen auf Sieg. Zunächst war Sandro Sperr nach einem Querpass erfolgreich, 60 Sekunden später stellte Simon Loindl nach einem weiten Ball auf 0:2. Trotz des klaren Vorsprungs ließen die Oberwanger nicht locker und schlugen in Minute 27 erneut zu. Wieder war es Loindl, der den Ball annahm, abzog und mit einem strammen Schuss versenkte. Danach nahm der Tabellenführer den Fuß vom Gas. Die Heimelf von Coach Donat Dervaderics wusste dies kurz vor der Pause zu nutzen, als Kilian Leidinger den 1:3-Halbzeitstand fixierte.

Herbstmeister legt fünf Tore nach - Mittendorfer sieht Rot

Nach einer Verschnaufpause ließ es die Esser-Elf kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Chinta wieder krachen - Loindl traf abermals ins Schwarze und durfte sich zu seinem 15. Saisontreffer beglückwünschen lassen. Kurz nachdem Sperr zum zweiten Mal an diesem Nachmittag ins Schwarze getroffen hatte, war Loindl auf dem Weg zum Viererpack. Doch der 23-jährige Torjäger wurde von Florian Mittendorfer regelwidrig gestoppt, für diese Notbremse sah der SKN-Kicker Rot - der daraus resultierende Freistoß brachte nichts ein. Der Hertbstmeistertitel war längst in trockenen Tüchern, gegen dezimierte Neukirchener ließ die Union aber nicht locker und servierte ihren Fans drei weitere Treffer. Kurz nach seiner Einwechslung lenkte Neukirchens Martin Domberger - nach einem Stanglpass des ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Mario Lettner - den Ball unglücklich ins eigene Tor. Nachdem auch Union-Kapitän Josef Heisler sich in die Torschützenliste eingetragen hatte, setzte ein 20-jähriges Oberwanger Eigengewächs den Schlusspunkt - nach Zuspiel des ebenerst eingewechselten Mohammad Jabour traf Christoph König zum 1:8-Endstand.

Peter Lametschwandtner, Obmann Union Oberwang:

"Unsere Mannschaft hat über weite Strecken eine starke Leistung abgeliefert und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg gefeiert. Auch in den letzten Jahren waren wir stets im Aufstiegskampf präsent und freuen uns riesig über den Herbstmeistertitel. Mit einer derart starken Hinrunde hätten wir vor der Saison aber nicht gerechnet, zumal wir im Sommer mit Robert Speer unseren Torjäger verloren haben. Wir sind am richtigen Weg und konnten uns eine tolle Ausgangsposition verschaffen. Der Vöcklabrucker SC ist jedoch ein bärenstarker Konkurrent, zudem muss man auch den TSV Timelkam sowie die Kicker aus Pinsdorf und Lenzing auf der Rechnung haben".