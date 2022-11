Ruhende Bälle bescheren Union Regau ersten Auswärtssieg seit 22. Mai

Details Sonntag, 13. November 2022 11:28

In einem Nachholspiel zur sechsten Runde der 2. Klasse Süd kreuzten der SV Zebau Bad Ischl 1b und die Union Raika Regau die Klingen. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellenelften trafen zwei Mannschaften aus der unteren Region aufeinander. Nach zwei Auswärtssiegen in Folge wollte das zweite Team des OÖ-Ligisten den Heimflug bannen. Die Strübler-Elf zog am Samstagnachmittag jedoch mit 1:2 den Kürzeren und wartet seit 26. Mai vergeblich auf einen "Dreier" im ÖKO-BOX Stadion. Die Union hingegen konnte nach fünf Pleiten in den letzten sieben Auswärtsspielen die Heimreise erstmals seit 22. Mai mit drei Punkten im Gepäck antreten und sammelte in den letzten drei Partien sieben Zähler.

Union-Keeper Brkic pariert Güney-Elfer - Protudar bringt Hausherren in Front

Mit den beiden Siegen im Rücken startete das 1b-Team selbstbewusst ins Match. Die aggressiven und engagierten Kaiserstädter bestimmten von Beginn an das Geschehen und waren in Halbzeit eins die klar bessere Mannschaft. Die Gäste hingegen waren neben der Spur, weshalb Neo-Trainer Mario Blaha, der vor wenigen Wochen Marko Matijevic nachgefolgt war, nach nur 25 Minuten die erste Auswechslung vornahm. Die Heimischen wussten spielerisch zu gefallen, agierten aber nicht wirklich zwingend. Beim einem Angriff reklamierten die klar unterlegenen Gäste einen Elfmeter, nach einem vermeintlichen Foul an Nico Spießberger blieb die Pfeife von Schiedsrichter Rehm aber stumm. Nach rund 35 Minuten zeigte der Unparteiische jedoch im anderen Strafraum auf den Punkt - beim fälligen Strafstoß scheiterte Ömer Güney jedoch an Gästegoalie Filip Brkic. Als es bereits nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, zappelte der Ball doch noch in den Maschen. Nach einem individuellen Fehler und einem Gestochere stellte Stefan Protudar in der Nachspielzeit auf 1:0.

Regauer Ex-Trainer verwandelt Elfmeter und versenkt Freistoß

Nach einer Kabinenpredigt von Trainer Blaha präsentierten sich die Gäste nach Wiederbeginn von ihrer besten Seite. Die Regauer suchten nun die Zweikämpfe und nahmen das Heft in die Hand. In Minute 53 wurde die Union für ihre Bemühungen belohnt, als Lukas Trieb im Sechzehner der Hausherren zu Fall gebracht wurde und Benjamin Troppmair den Elfmeter verwandelte. Danach bestimmte die Blaha-Elf das Geschehen und war am Drücker, die Regauer taten sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. In Minute 85 konnte Troppmair an der Strafraumgrenze nur durch ein Foul gestoppt werden, der Referee zeigte aber nicht auf den Punkt, sondern entschied auf Freistoß. Der Ex-Trainer der Union, der eigentlich nur noch im Reserve-Team kickt, aufgrund der massiven Personalprobleme aber in die Bresche springen musste, schnappte sich die Kugel, zirkelte den Freistoß über die Mauer und schoss die Regauer zum ersten Auswärtssieg seit 22. Mai.

Mario Blaha, Trainer Union Regau:

"Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui. Im ersten Durchgang waren wir grottenschlecht, meine Ansprache in der Kabine hat dann aber gefruchtet. Aufgrund der starken Leistung nach der Pause konnten wir nach langer Zeit endlich wieder einen Auswärtssieg feiern. Am kommenden Samstag in Gmunden, gegen den ATSV Timelkam, wollen wir einen Dreier nachlegen und den positiven Lauf in die Winterpause bringen. Zudem könnten wir mit einem Sieg Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden".