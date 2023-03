Tabellenführer schrammt gegen TSV Timelkam an erster Heimpleite vorbei

Details Montag, 27. März 2023 12:16

In der 2. Klasse Süd empfing die Union Oberwang den TSV Timelkam zum Top-Spiel der 15. Runde. Im Kräftemessen zwischen dem Tabellenführer und dem Viertplatzierten kamen die Zuschauer am Sonntagnachmittag auf ihre Rechnung. Nach sieben Siegen in Serie hatte die Gästeelf von Coach Jürgen Seifriedsberger den nächstgen "Dreier" vor Augen, ehe dem Ligaprimus in der Nachspielzeit der verdiente Ausgleich gelang. Während die Oberwanger nach fünf Heimsiegen am Stück den eigenen Platz erstmals nicht als Sieger verlassen konnten, teilte der TSV zum ersten Mal in dieser Saison mit dem Gegner die Punkte.

Muntere, aber torlose 45 Minuten

Obwohl die Gäste auf einige Stammspieler verzichten und ersatzgeschwächt antreten mussten, boten die Timelkamer dem Titelaspiranten von Beginn an die Stirn. Vor rund 150 Besuchern versuchte der Favorit, das Heft in die Hand zu nehmen, der TSV war aber stets präsent, kämpfte beherzt und setzte immer wieder Nadelstiche. Die Zuschauer bekamen ein flottes Spitzenspiel mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen, der Führungstreffer wollte hüben wie drüben zunächst aber nicht gelingen. Bei den besten Möglichkeiten der Seifriedsberger-Elf wurde zum einen Stefan Trauner knapp vor dem Oberwanger Strafraum unsanft gestoppt, und zum anderen entschärfte Union-Schlussmann David Röthleitner einen Freistoß von Siegfried Stockinger. Nach 45 munteren Minuten ging es torlos in die Pause.

Tabellenführer schnürt Gäste ein

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rothbauer erhöhte der Tabellenführer die Schlagzahl. Die Mannen von Trainer Marcus Esser verzeichneten im zweiten Durchgang den wesentlich besseren Start, machten ordentlich Dampf und schnürten die Timelkamer in deren Hälfte ein. Der Ligaprimus startete rollende Angriffe, leistete sich jedoch den Luxus, etliche Top-Chancen zu vergeben. Bei der besten davon knallte ein Angreifer, nach einem schnellen Umschaltspiel und einem Stanglpass, den Ball aus kurzer Distanz über die Latte. Aber auch die Gäste hatten ein tolle Möglichkeit zur Führung, alleine vor dem Union-Kasten scheiterte Andreas Kuzniarski jedoch an Goalie Röthleitner.

TSV mit glücklicher Führung - Oberwanger Last-Minute-Ausgleich

Nachdem Timelkam-Keeper Bastian Sperr mit tollen Paraden die Null festgehalten hatte, gingen die Gäste in Minute 72 mit einem glücklichen Tor in Führung. Kapitän Philipp Juhasz führte aus dem Halbfeld einen Freistoß aus, der Ball segelte in den Strafraum, Oberwangs Torwart eilte aus seinem Gehäuse, das Leder rutschte Röthleitner jedoch durch die Hände und schlug ein. Nach dem bitteren Gegentreffer setzten die Hausherren alles auf eine Karte und kreierten in der Schlussphase einige Chancen, die Esser-Elf fand aber des Öfteren im bärenstarken TSV-Keeper Sperr ihren Meister. Die Timelkamer spielten den einen oder anderen Konter nicht konsequent zu Ende, dennoch sah die Seifriedsberger-Elf bereits wie der Sieger aus. Doch in der Nachspielzeit konnte der TSV einen der vielen hohen Bälle nicht entscheidend klären, Simon Loindl stand goldrichtig und fixierte mit seinem bereits 17. Saisontreffer den 1:1-Endstand.

Jürgen Seifriedsberger, Trainer TSV Timelkam:

"Wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich klassiert, ist man zunächst natürlich enttäuscht. Aber die Oberwanger hätten das Spiel genauso gewinnen können wie wir. Demzufolge geht das Unentschieden in Ordnung, zumal ein TSV-Sieg aufgrund der vielen Oberwanger Chancen zu viel des Guten gewesen wäre. Aber meine ersatzgeschwächte Mannschaft hat alles gegeben, unglaublich gekämpft, den Tabellenführer gefordert und sich den einen Punkt verdient. Mit einem Sieg wären wir vorne noch näher drangewesen, aber ein Aufstiegsplatz ist in dieser Saison nicht unser Anspruch".

