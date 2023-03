Mega-Derby-Comeback: Lenzing knockt Union Gampern binnen 240 Sekunden aus!

Details Montag, 27. März 2023 18:18

Ein absoluter Derby-Leckerbissen stand im Rahmen der 15. Runde in der 2. Klasse Süd auf dem Programm, als sich am Sonntagnachmittag der ATSV Lenzing Modal und Union Gampern gegenüberstanden. Die ohnehin schon brisante Ausgangslage, die ein solches Duell zweier lokaler Rivalen mit sich bringt, wurde durch einen immens packenden Spielverlauf weiter verschärft, konnten sich die Hausherren binnen weniger Minuten noch nach einem 1:3-Rückstand zu einem 4:3-Derbyerfolg schießen. Im Hinspiel hatte der ATSV Lenzing durch einen 3:1-Erfolg bei den Gästen die drei Punkte eingefahren.

Zwei-Tore-Vorsprung für Union Gampern nach Durchgang eins

Kaum hatte Referee Gerald Winkler die Partie angepfiffen und die rund 150 Zuschauer ihre Plätze eingenommen, gab es auf dem Feld auch schon das erste sportliche Highlight zu beäugen. Die Gäste gehen nämlich prompt mit der ersten Tormöglichkeit in Minute fünf in Front: Ein Direkt-Freistoß aus geraumer Torentfernung, getreten von David Prommegger, rutscht an Freund und Feind vorbei und schlägt ein - schon steht's 0:1. Lange aber brauchen die Hausherren nicht, um diese alte Dusche abzuschütteln, gelingt bereits in Minute zwölf der Ausgleichstreffer: Lukas Schuster behält die Übersicht und verlagert den Spielzug auf Markus Bauer, der mit einem Haken zur Mitte den Verteidiger aussteigen lässt und von knapp außerhalb der Box eiskalt einnetzt - 1:1. Die Freude über diesen Ausgleichstreffer wehrt in den Reihen der Heimischen aber nur kurz, schlagen die Gäste in Minute 19 bereits ein weiteres Mal zu und stellen in Person von Simon Premm via Handelfmeter auf 1:2. Und ein zweites Mal hieß der Torschütze Simon Premm in der 30. Minute, als dieser eine Unaufmerksamkeit in der Lenzing-Defensive bestrafte und nach einem gelungenen Stanglpass einen komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung lancierte, mit dem es aus Sicht Union Gamperns dann auch in die Kabinen ging.

Derby-Wahnsinn binnen 240 Sekunden

Das Derby erweckte in den ersten Zügen nach dem Seitenwechsel den Eindruck, als hätte es mit diesem 1:3-Pausenstand schon so etwas wie eine Vorentscheidung erlebt. Doch stellte sich diese Vermutung zur Einkehr in die Schlussphase als gänzlicher Trugschluss heraus - denn es folgten 240 Sekunden, die das Match völlig auf den Kopf stellten. Minute 74: Der eingewechselte Edonis Krasniqi wird von Oliver Schuster bedient und verkürzt auf 2:3. Nur zwei Minuten später schlägt das Spielgerät abermals im Gäste-Tor ein, mündet eine "Gebrüder-Schuster-Kombination" im Ausgleichstreffer: Oliver Schuster schraubt sich hoch und leitet mit dem Kopfball genau in den Lauf von Lukas Schuster weiter, der staubtrocken auf 3:3 stellt. Und plötzlich war der Bann gebrochen, gelang den Hausherren in Minute 77 gar noch der 4:3-Siegtreffer: Kapitän und Goalgetter Markus Bauer beweist seine Offensiv-Qualitäten und entzückt seine Mitspieler auf dem Feld sowie die Fans auf den Rängen - das Mega-Comeback war perfekt, der Derbysieg eingetütet.

Nach 14 absolvierten Spielen stockt der ATSV Lenzing Modal sein Punktekonto bereits auf 30 Zähler auf und hält damit auf einem starken dritten Platz, bleibt mit fünf Zählern Rückstand auf Leader Union Oberwang und den Vöcklabrucker SC weiter den Anschluss an die Spitze aufrecht. Zehn Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Elf von Trainer Ermal Dervishi. Mit vier Siegen in Folge ist der ATSV Lenzing so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Durch diese Niederlage fällt die Union Gampern in der Tabelle auf Platz acht zurück. Vier Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Der ATSV Lenzing Modal stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim TSV Timelkam vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Gampern den UFC Grünau.

Stimme zum Spiel von Markus Bauer (Sportlicher Leiter ATSV Lenzing):

"Es war von Beginn an das erwartet hart umkämpfte Derby mit dem etwas besseren Beginn für die Gäste aus Gampern, welche durch eine gute Freistoßflanke in Führung gingen. Nach unserem Ausgleich konnten die Gamperer durch einen Handelfmeter und einen eiskalt verwerteten Stanglpass zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient in Führung gehen. Nach der Halbzeit kamen wir immer besser ins Spiel und konnten zwischen 70 und 80. Minute binnen 3 Minuten das Spiel drehen. Aufgrund der zweiten Halbzeit und einer unglaublichen Mentalität ist der Sieg am Ende durchaus verdient. Die Einstellung der Mannschaft zeichnet uns im Moment aus. Nun wartet mit dem TSV Timelkam das nächste schwere Derby auf uns. Sicherlich wird es auch am Samstag wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung brauchen, wenn wir 3 Punkte mit nach Hause nehmen möchten. Wir möchten unbedingt so lange wie möglich vorne dabei sein und es den Aufstiegsaspiranten aus Vöcklabruck und Oberwang nicht allzu einfach machen."

2. Klasse Süd: ATSV Lenzing Modal – Union Gampern, 4:3 (1:3)

77 Markus Bauer 4:3

76 Lukas Martin Schuster 3:3

74 Edonis Krasniqi 2:3

30 Simon Premm 1:3

19 Simon Premm 1:2

12 Markus Bauer 1:1

5 David Prommegger 0:1

